Росія має намір щороку переселяти до себе до 55 тисяч росіян з-за кордону

Як передає власний кореспондент УНІАН у РФ, про це на засіданні в Москві сказав міністр регіонального розвитку Росії Ігор Слюняєв.

«Держпрограма спрямована на вирішення різних завдань у сфері регіонального розвитку. Ми плануємо до 2020 року також збільшити кількість учасників державної програми переселення співвітчизників до 55 тисяч чоловік на рік», - сказав І.Слюняєв.

Він зазначив, що додатковим інструментом вирішення соціально-економічних і демографічних завдань регіонів має стати саме підпрограма «Сприяння добровільному переселенню співвітчизників».

Міністр сказав, що програма переселення реалізується в Росії з 2006 року і за цей час довела свою ефективність.

«Її учасниками стали 40 регіонів Росії, а до нашої країни переїхало 125,5 тисяч співвітчизників. Майже дві третини тих, хто переїхав – це молоді люди з вищою або середньою спеціальною освітою, тобто той самий головний капітал для регіонів: економічно активне, конкурентоспроможне населення», - сказав І.Слюняєв.

При цьому він нагадав, що 14 вересня 2012 року Президент Росії Володимир Путін підписав указ, який затвердив нову редакцію програми переселення, що стала безстроковою. «Нормативно-правова база для її реалізації практично сформована, тепер слово за регіонами. Найближчим часом вони мають запустити механізми реалізації програми на своєму регіональному рівні», - сказав І.Слюняєв.

Як повідомляв УНІАН, громадяни України посідають п'яте місце (8,3%) від всіх співвітчизників, які переїхали в рамках держпрограми переселення. Найбільше до Росії переїздять з Казахстану, Узбекистану, Молдови, Вірменії та Киргизії.