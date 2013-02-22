З 27 лютого по 2 березня в Києві пройде виставка-ярмарок «Весна-2013»

З 27 лютого по 2 березня у Міжнародному виставковому центрі (пр. Броварський 15, м. «Лівобережна») відбудеться виставка - ярмарок весняних подарунків «Весна-2013». Напередодні Жіночого дня 8 березня, на виставці можна буде придбати подарунки для улюблених дам на будь-який смак: хутряні вироби, одяг, взуття, трикотаж та ін

У хутряному асортименті виставки: шуби, кожушки, хутряні жилети, головні убори, ін з норки, шиншили, каракулю, єнота, мутона, кролика. Будуть представлені всі моделі поточного року, також запропоновано великий вибір шкіряних виробів, аксесуарів зі шкіри та хутра.

Також на виставці буде представлений і чоловічий асортимент товарів: куртки, дублянки, головні убори, аксесуари з шкіри і хутра, рукавички, сумки, ремені та ін

Виробники товарів: Україна, Росія, Польща, Греція, Китай та ін

Дорогі чоловіки балуйте своїх жінок, а також не забудьте про себе! Будьте красивими!

В рамках виставки «Весна-2013» відбудеться відкриття дачного і городнього сезону на виставці «Зелений ярмарок - 2013». Тут можна буде придбати все необхідне для дачі, саду, городу: насіння, розсаду, унікальні саджанці, квіти, робочий інвентар та ін

Виставка працюватиме з 27 лютого по 2 березня з 11.00 до 19.00.

Вхід вільний.

Більш детальна інформація за тел: (063) 237-85-38, (044) 246-67-67,

Е-Mail: aurica.t@mail.ru

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