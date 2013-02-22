Рибак прогнозує, що за два тижні більшість і опозиція вже будуть брататися

15:45, 22 лютого 2013
Політика
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Голова Верховної Ради України Володимир Рибак вірить, що з 5 березня парламент почне нормально працювати.

Володимир Рибак

Як передає кореспондент УНІАН, про це він сказав сьогодні на брифінгу.
За словами спікера, він вірить, що наступного пленарного тижня всі народні депутати будуть присутні у сесійному залі і голосуватимуть самі за себе.

«Вже на той час переможені і переможці почнуть брататися. І парламент працюватиме, я вірю в це», - підкреслив В.Рибак.

При цьому додав: «Хоча це непростий парламент. Непростий він ще й тому, що дві третини депутатів - нові люди, а деякі прийшли, прибігли з мітингів, і вони ще тільки усвідомлюють, що вони прийшли працювати у найвищий законодавчий орган, і тут не може бути, що «я сказав або ми сказали - і буде так», - підкреслив В.Рибак.

За його словами, депутатам необхідно шляхом переговорів і компромісів вирішувати всі питання.

В.Рибак зазначив, що саме журналісти стали переможцями у нинішній ситуації, оскільки вони порушили питання про те, що народні депутати повинні голосувати самі за себе.

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