Рибак прогнозує, що за два тижні більшість і опозиція вже будуть брататися

Як передає кореспондент УНІАН, про це він сказав сьогодні на брифінгу.

За словами спікера, він вірить, що наступного пленарного тижня всі народні депутати будуть присутні у сесійному залі і голосуватимуть самі за себе.

«Вже на той час переможені і переможці почнуть брататися. І парламент працюватиме, я вірю в це», - підкреслив В.Рибак.

При цьому додав: «Хоча це непростий парламент. Непростий він ще й тому, що дві третини депутатів - нові люди, а деякі прийшли, прибігли з мітингів, і вони ще тільки усвідомлюють, що вони прийшли працювати у найвищий законодавчий орган, і тут не може бути, що «я сказав або ми сказали - і буде так», - підкреслив В.Рибак.

За його словами, депутатам необхідно шляхом переговорів і компромісів вирішувати всі питання.

В.Рибак зазначив, що саме журналісти стали переможцями у нинішній ситуації, оскільки вони порушили питання про те, що народні депутати повинні голосувати самі за себе.