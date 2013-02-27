Головне за день: огляд топ-новин

Більш детальна інформаційна картина дня у нашому огляді:

Експерт: ЄС переконає Газпром знизити ціну на газ для України

Європейці сьогодні не бояться зайняти сторону України в газовому конфлікті завдяки активізації видобутку сланцевого газу з одночасним скороченням споживання російського палива.

Опозиція на засіданні Кабміну вимагатиме відставки Президента та уряду

Опозиція сьогодні на розширеному засіданні Кабінету міністрів хотіла вимагати відставки Президента та уряду України. Проте, прийшовши на засідання, опозиціонери отримали порцію присоромлень від Азарова і пішли з нього ні з чим - слова їм так і не дали.

Янукович вимагає від Азарова піднатужитися для підписання Асоціації з ЄС

Президент України Віктор Янукович вимагає від уряду забезпечити виконання домовленостей, досягнутих під час останнього саміту з Європейським Союзом. Також гарант пообіцяв контролювати відповідність рішень уряду духу реформ і пригрозив міністрам звільненнями. Під час виступу віце-прем'єр-міністра Юрія Бойка стався курйоз і журналістам кілька секунд на екрані демонстрували хол перед залою засідань уряду з накритими столами, а не виступ урядовця.

Українські інженери визнали, що «Зеніт» впав з їхньої провини

У дніпропетровському Конструкторському бюро «Південне» визнають, що причиною падіння 1 лютого ракети-носія «Зеніт-3SL» стала відмова бортового джерела потужності, розробленого і виготовленого українськими фахівцями.

Квасневський і Кокс просили Януковича помилувати Луценка

Керівники Моніторингової місії Європейського Парламенту - екс-президент Європарламенту Пет Кокс і екс-президент Польщі Олександр Квасневський - просили Президента України Віктора Януковича помилувати екс-міністра внутрішніх справ України Юрія Луценка.

Банкіри прикинули, що українці тримають під матрацами $40-70 мільярдів

Заощадження населення України поза банківською системою становлять від 40 до 70 млрд доларів, вважає НАБУ.

Опозиція збирає підписи під резолюцією про недовіру Кабміну

Опозиція розпочинає збір підписів під резолюцією про недовіру Кабінету міністрів України.

Глава МЗС Польщі: ЄC у листопаді може надати Україні «європейську перспективу»

Європейський Союз на саміті "Східного партнерства" у листопаді цього року може надати Україні "європейську перспективу".

Українські експерти: віддавати ГТС в руки Газпрому - неприпустимо

Українські експерти у газовій сфері вважають неприпустимим допускати російський «Газпром» одноосібно у будь-якій формі до управління українською газотранспортною системою (ГТС).

Регіонал пропонує Раді забрати в українців чверть доходів із депозитів

Депутат від Партії регіонів Євген Сігал пропонує ВР внести зміни до Податкового кодексу і ввести з 1 січня 2014 року 25% податок на доходи фізичних осіб, отримані у вигляді відсотків на поточні або депозитні вклади. Також у ПР пропонують заборонити валютні депозити.

Тимошенко просить спостерігачів ЄП проконтролювати її доставку до Києва

Тимошенко просить спостерігачів Європарламенту проконтролювати її доставку до Києва на допит свідка у справі Щербаня.

Пшонка пояснив, чому «здорову» Тимошенко не перевозять з лікарні в колонію

Екс-прем'єр-міністра України Юлію Тимошенко не перевозять із лікарні до колонії для продовження відбування строку ув'язнення через гуманне до неї ставлення, вважає генпрокурор України Віктор Пшонка.

На кінець року держборг зросте до 30,6% ВВП

На кінець 2013 року очікуваний обсяг державного боргу становитиме 483,032 млрд грн, що приблизно становитме 30,6% валового внутрішнього продукту (ВВП) України, проти 28,5% за підсумками 2012 року.