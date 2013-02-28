Експерт вважає, що в Україні відбувається імітація євроінтеграції

Як передає кореспондент УНІАН, про це він сказав на засіданні круглого столу в інституті Горшеніна щодо підсумків саміту Україна - Європейський Союз.

"Я вважаю, що сьогодні відбувається імітація євроінтеграції", - зазначив В.Чалий.

Він звернув увагу, що всі рішення щодо євроінтеграції в Україні приймаються під події, в даному випадку до саміту з ЄС, а планомірна робота не проводиться.

На його думку, багато кроків, в тому числі ухвалення необхідних нормативних актів, можна було зробити вже давно, а не чекати травня.

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В.Чалий зауважив, що тепер владі за два-три місяці виконати всі зобов'язання, взяті на себе під час останнього саміту у Брюсселі, буде надзвичайно складно, майже неможливо.

Говорячи про саміт 25 лютого у Брюсселі, він наголосив, що якщо виходити з позиції продовження контактів між лідерами України та ЄС, то саміт можна назвати позитивним, але якщо говорити про те, до чого прагнула українська сторона, у тому числі й в енергетичній сфері, то саміт скоріше можна назвати проміжним.

За словами В.Чалого, в ході саміту Україна отримала своєрідну дорожню карту, виконання якої дозволить сподіватися на підписання Угоди про асоціацію з ЄС у листопаді.

Експерт сподівається, що найближчим часом Президент Віктор Янукович підпише указ, в якому реалізація цих домовленостей буде трансформована в конкретні завдання і терміни їх виконання.

Як повідомляв УНІАН, лідери Євросоюзу за підсумками останнього саміту Україна-ЄС, котрий відбувся на початку цього тижня в Брюсселі, заявили, що очікують більшого прогресу від української влади у виконанні умов, необхідних для підписання Угоди про асоціацію.

Європейські політики зазначили, що українська влада повинна продемонструвати конкретні досягнення до травня цього року, оскільки ЄС потребує ще додаткового часу на внутрішні процедури, аби Угода про асоціацію могла бути підписана на саміті в листопаді.

Рада закордонних справ ЄС у своїх висновках від 10 грудня 2012 року наголосила на можливості підписання Угоди про асоціацію з Україною до запланованого на листопад Вільнюського саміту “Східного партнерства”, якщо Україна досягне прогресу в питаннях удосконалення виборчого законодавства, вирішення проблеми вибіркового правосуддя, а також продовженні реформ, розпочатих в рамках Порядку денного асоціації.