В Азарова визначились, що будуватимуть до Євробаскету-2015

Уряд визначив перелік об’єктів будівництва, реконструкції, капітального ремонту спортивних споруд і фізкультурно-спортивної інфраструктури та організаційних заходів на 2013 рік з підготовки та проведення в Україні фінального турніру Чемпіонату Європи 2015 року з баскетболу.

Як повідомили УНІАН у Департаменті інформації та комунікацій з громадськістю Секретаріату Кабінету міністрів, відповідне розпорядження прийнято на сьогоднішньому засіданні уряду.

Таким чином врегульовано питання використання бюджетних коштів для виконання заходів з підготовки та проведення в Україні фінального турніру Чемпіонату Європи 2015 року з баскетболу.

Кошти, зокрема, будуть виділені на проектування та реконструкцію будівлі Палацу спорту в Києві, універсально-видовищного спортивного палацу «Метеор» у Дніпропетровську, а також проектування та будівництво тренувальних баз у Києві, Донецькій, Дніпропетровській, Одеській, Львівській, Харківській областях.