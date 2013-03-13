У Кличка нагадали опозиції, що ультиматуми, чутки і легенди шкодять довірі

В партії "УДАР" вважають, що опозиція повинна висунути єдиного кандидата в мери Києва. Кандидата, якого будуть підтримувати усі опозиційні сили і протягом виборчої кампанії, і під час його роботи в столичній мерії.

Про це УНІАН повідомили у прес-службі політичної партії "УДАР Віталія Кличка".

«Опозиційні сили повинні бути свідомі, що будь-яка контрагітація з їхнього боку проти єдиного кандидата чи не дотримання домовленостей про спільну підтримку гратимуть виключно на висуванця від влади», - говориться в повідомленні.

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"Ультиматуми, чутки і легенди не додають довіри і взаємопорозуміння у відносини опозиційних сил і не підвищують довіри людей до опозиції. Шансів на перемогу опозиційного кандидата в столиці додасть чесна і всебічна підтримка, спільні зусилля усіх опозиційних сил заради перемоги", - підкреслив заступник голови партії "УДАР" Віталій Ковальчук.