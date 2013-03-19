Якби президентські вибори відбувалися сьогодні (опитування)

Про це свідчать оприлюднені на сайті Центру Разумкова результати дослідження, проведеного соціологічною службою Центру з 1 по 6 березня 2013 року.

За Віталія Кличка готові проголосувати 14,4%, за Арсенія Яценюка – 11,3%, за Олега Тягнибока – 6,6%, за Петра Симоненка – 4,8% .

Готовність взяти участь у виборах висловили 67,9% респондентів (40,2% впевнені, що візьмуть у них участь, а 27,7% відповіли, що, «скоріше за все», візьмуть участь).

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*** Всього було опитано 2010 респондентів віком від 18 років у всіх областях України, Києві та АР Крим за вибіркою, що репрезентує доросле населення України за основними соціально-демографічними показниками. Опитування здійснювалося у 132 населених пунктах (із них 79 міських та 53 сільських поселень). Теоретична похибка вибірки не перевищує 2,3% з імовірністю 0,95.