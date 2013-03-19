Парубій розповів, для чого опозиції ТСК у справі Власенка та по проблемних округах

Тимчасові слідчі комісії по справі Сергія Власенка і по п’яти проблемних виборчих округах потрібні опозиції у першу чергу для того, аби скласти список осіб, причетних до незаконного припинення депутатських повноважень Сергія Власенка та осіб, які причетні до фальсифікацій результатів виборів на п’яти мажоритарних округах, щоб у подальшому притягнути цих осіб до відповідальності в Україні, або застосувати до них персональні міжнародні санкції. Про це в ефірі «5 каналу» заявив народний депутат від ОО «Батьківщина» Андрій Парубій.

«Я би хотів відповісти щодо неефективності ТСК: нам необхідно на законодавчому рівні зробити реєстр всіх фальсифікаторів, які фальсифікували вибори. Цей список буде нам потрібен у будь-якому випадку: для Європи, для того, щоб можна було робити цільові санкції; для того періоду, коли Януковича вже не буде при владі, щоб ми чітко знали хто і як фальсифікував ці вибори; щоб ці п’ять суддів, які приймали рішення по Власенку розуміючи, що воно незаконне, ті члени Регламентного комітету, підписуючись під рішенням не будучи на засіданні комітету – проти них мають бути вжиті санкції. Якщо це буде не сьогодні – це буде пізніше. Думаю, що робота ТСК сьогодні дуже потрібна. До речі таке рішення потребує усього 150 голосів, і в нас є ці голоси», - заявив Парубій.