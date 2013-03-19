Опозиція продовжує блокувати ВР

Як передає кореспондент УНІАН, члени президії парламенту відсутні на своїх робочих місцях.

Депутати спілкуються між собою біля робочих місць.

Як повідомляв УНІАН, голова Верховної Ради України Володимир Рибак оголосив перерву до 11.00 після бійки, яка виникла між депутатами з фракцій ВО «Свобода», КПУ та Партії регіонів, і покликав лідерів фракцій до себе на нараду.