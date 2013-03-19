У Кличка хочуть, щоб Рада першим ділом зайнялася виборами в Києві

Фракція "УДАР" вимагає сьогодні у Верховній Раді України першочергово розглянути питання визначення дати проведення виборів у місті Києві. Про це сьогодні під час пленарного засідання парламенту заявив лідер фракції "УДАР" Віталій Кличко, повідомили УНІАН у прес-службі політичної партії "УДАР Віталія Кличка".

"Ми пропонуємо розглянути його першим, на ранковому засіданні – щоб мати визначеність, що в столиці зміниться влада", - сказав В.Кличко.

Він додав, що після голосування про призначення виборів, парламент повинен прийняти кілька законів, які унеможливлять основні фальсифікації на столичних виборах і повернуть Києву самоврядування. Зокрема, наголосив він, - це внесення змін до закону про місцеві вибори. Крім того, зазначив В.Кличко, парламент має ухвалити закон про проведення виборів мера у два тури, щоб мера обрала більшість громадян, а також закон щодо об’єднання посад мера і голови адміністрації, що поверне столиці самоврядування.

"Ми пропонуємо, щоб вже в середу профільний комітет розглянув ці законопроекти. Тоді до кінця тижня їх можна буде ухвалити в першому читанні, а до 2 квітня – в цілому", - додав В.Кличко.

Крім того, за його словами, "УДАР" в п’ятницю, 22 березня, чекає звіту уряду Азарова. "Думаю, у всіх фракцій є, що спитати в наших "покращувачів". Час притягти їх до відповідальності", - наголосив В.Кличко.

Лідер "УДАРу" нагадав, що опозиція також ініціює створення Тимчасової слідчої комісії щодо діяльності Володимира Рибака та комісії щодо порушень на виборах.

В.Кличко також наголосив, що Президент України має не право, а обов’язок оголошувати послання до Верховної Ради України, однак Віктор Янукович ігнорує цей обов’язок. "Цього року він повинен виконати його, а не ховатись за спини речників. Більше того, В.Янукович повинен не просто прийти в парламент і зачитати текст, а відповісти на питання, які хвилюють суспільство", - сказав В.Кличко.