Єфремов назвав свободівців неофашистами

Як передає кореспондент УНІАН, про це О.Єфремов сказав після того, як під час його виступу російською мовою фракція «Свобода» скандувала: «українська!».

«А з приводу реву, який лунає від неофашистів у нашому залі, я хотів би ще звернути увагу преси - колись вони ставили мені питання, чому ми приймаємо закон щодо російської мови. А ось вам і відповідь на це запитання, ось вам паростки того режиму, коли людям просто намагаються заткнути глотку. Не заткнете. Не вийде у вас це зробити. Ми як виступали, так і виступатимемо мовою наших виборців і нашою рідною мовою», - підкреслив О.Єфремов.