Єфремов назвав свободівців неофашистами
12:43, 19 березня 2013Політика
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Лідер фракції Партії регіонів Олександр Єфремов назвав депутатів від ВО «Свобода» неофашистами й заявив, що «регіонали» продовжуватимуть виступати російською мовою.
Олександр Єфремов каже, що глотку йому не заткнуть
Як передає кореспондент УНІАН, про це О.Єфремов сказав після того, як під час його виступу російською мовою фракція «Свобода» скандувала: «українська!».
«А з приводу реву, який лунає від неофашистів у нашому залі, я хотів би ще звернути увагу преси - колись вони ставили мені питання, чому ми приймаємо закон щодо російської мови. А ось вам і відповідь на це запитання, ось вам паростки того режиму, коли людям просто намагаються заткнути глотку. Не заткнете. Не вийде у вас це зробити. Ми як виступали, так і виступатимемо мовою наших виборців і нашою рідною мовою», - підкреслив О.Єфремов.
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