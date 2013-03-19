Опозиція розповіла заступнику Держсекретаря США про тортури над Тимошенко

Як повідомили УНІАН в секретаріаті міжфракційного об’єднання Верховної Ради України «Рівні можливості», про це йшлося під час зустрічі народних депутатів - членів МФО «Рівні можливості» із В.Шерман.

В ході зустрічі депутати від опозиції розповіли про умови утримання Ю.Тимошенко, яка довгі місяці знаходилася під цілодобовим спостереженням, що, за їх словами, можна розцінювати як тортури над жінкою. Також вони привернули увагу до вибіркового правосуддя щодо Юрія Луценка.

В свою чергу В.Шерман пообіцяла, що на зустрічах з українською владою вона обов'язково порушуватиме питання вибіркового правосуддя і зокрема, політично вмотивованих вироків Ю.Тимошенко та Ю.Луценка.

Крім того, в ході зустрічі обговорювалось питання ролі жінок в демократичній розбудові країн. Так, В.Шерман наголосила на необхідності збільшення представництва жінок в органах влади для розвитку демократії в країні. Вона розповіла, що питання збільшення жінок-політиків є актуальним і для Сенату США.

В свою чергу народні депутати України розповіли про український досвід боротьби із гендерними стереотипами.

Під час зустрічі сторони обговорили питання реформування українського законодавства у сфері боротьби з домашнім насиллям та дискримінацією.

У зустрічі взяли участь народні депутатки України - члени МФО "Рівні можливості": Ірина Геращенко, Олена Кондратюк, Ірина Бережна, Олександра Кужель, Олена Бондаренко, Леся Оробець, Марія Іонова та Ірина Луценко.