Луценко: Мене хочуть зробити інвалідом

Колишній міністр внутрішніх справ Юрій Луценко потребує повного спеціалізованого обстеження у клініці «Оберіг», де йому робили операцію, а не проведення огляду у присутності лікаря цієї клініки.

На цьому наголошується у переданому УНІАН повідомленні прес-служби «Народної Самооборони».

«Державна пенітенціарна служба вкотре дала безпідставне брехливе повідомлення про нібито відмову Юрія Луценка від проходження «спеціального медичного огляду та медичного обстеження, рекомендованого лікарями клініки «Оберіг», - заявили у партії.

У повідомленні ДПтСУ також зазначається, що «наразі ведуться перемовини про можливість знову бути присутнім представника клініки «Оберіг» під час наступного спілкування із засудженим, якому планується запропонувати здати рекомендовані київськими лікарями аналізи (обстеження). Весь цей час Ю.Луценко продовжує відмовлятись від їх проведення».

Прес-служба «Народної самооборони» вкотре заявляє, що Ю.Луценко не потребує звичайного «п’ятого, шостого, сьомого і наступного» медичного огляду у присутності представника клініки «Оберіг».

Ю.Луценко потребує повного спеціалізованого обстеження у клініці, де йому було проведено оперативне втручання, а саме – комплексної гастроскопії, призначеної лікарями ще на 25-26 лютого 2013 року (через місяць після проведеної операції на кишківнику з видалення поліпів).

Прес-служба партії нагадує, що лікарями клініки «Оберіг» також було рекомендовано проведення другої операції, вже після заживлення відкритих виразок шлунку, виявлених лікарями.

Прес-служба підкріплює свої слова заявами Ю.Луценка, написаними ним власноруч і переданими як керівництву Менської колонії №91, так і Європейському суду з прав людини. Дана заява була направлена до ЄСПЛ 5 березня 2013 року. У заяві до ЄСПЛ Ю.Луценко наголошує, що ДПтС перешкоджає йому у «наданні необхідної медичної допомоги лікарями клініки «Оберіг».

У своїй заяві Ю.Луценко також повідомляє про погане самопочуття, зокрема про «гострі болі в області нижньої лівої половини живота та паху». Екс-міністр також наголошує на відмовах керівництва Менської колонії у наданні йому можливості продовжити саме лікування у клініці, а не обстеження у межах колонії, про що повідомляють у ДПтСУ.

Ю.Луценко наголошує на загостренні хвороби, «нападах нестерпного болю, що призвели до застосування медперсоналом колонії знеболюючої ін’єкції». «Лежати при посиленні болю я не маю можливості через вимоги режиму колонії», - зазначає екс-міністр.

«Таку ситуацію із ненаданням медичної допомоги, визначеної моїм лікуючим лікарем, я розглядаю як катування, направлені на досягнення моєї інвалідності», - резюмує у своїй заяві до ЄСПЛ Ю.Луценко та просить «Високий суд втрутитися у цю прикру ситуацію».

Відповідні документи оприлюдненні на сайті «Народної Самооборони».

Довідка УНІАН. Ю.Луценко був засуджений до 4 років позбавлення волі за розтрату державних коштів в особливо великих розмірах і до 2 років обмеження волі за службову недбалість на посаді міністра внутрішніх справ.

З серпня 2012 року Ю.Луценко відбуває покарання у Менській виправній колонії в Чернігівській області.

23 січня 2013 року Ю.Луценка прооперували у столичній клініці «Оберіг». Через тиждень після операції лікарі дали дозвіл на переведення Ю.Луценка назад до колонії.