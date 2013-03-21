У ВР на вимогу двох фракцій оголосили перерву

У Верховній Раді України на вимогу фракцій “Батьківщина” та УДАР оголошено перерву до 13.30.

Як передає кореспондент УНІАН, голова Верховної Ради України Володимир Рибак запросив лідерів фракцій парламенту до себе в кабінет для проведення консультацій.