У ВР на вимогу двох фракцій оголосили перерву
13:08, 21 березня 2013Політика
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У Верховній Раді України на вимогу фракцій “Батьківщина” та УДАР оголошено перерву до 13.30.
Володимир Рибак проводить консультації
У Верховній Раді України на вимогу фракцій “Батьківщина” та УДАР оголошено перерву до 13.30.
Як передає кореспондент УНІАН, голова Верховної Ради України Володимир Рибак запросив лідерів фракцій парламенту до себе в кабінет для проведення консультацій.
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