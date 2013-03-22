"Свобода" пропонує відзначити 80-річчя Голодомору у Вільнюсі

Про це він заявив на засіданні Комітету Парламентської асамблеї Східного партнерства ЄВРОНЕСТ із соціальних питань, освіти, культури та громадянського суспільства в Брюсселі, повідомили УНІАН у прес-службі ВО «Свобода».

О.Панькевич закликав учасників засідання, зокрема міністра закордонних справ Литви Андріуса Кріваса, вшанувати 80-ті роковини Голодомору в Україні на саміті Східного партнерства, який відбудеться в листопаді цього року у Вільнюсі.

"Хочу висловити вдячність представникам тих держав, які засудили Голодомор в Україні як злочин проти людства, як акт геноциду проти українського народу, – зазначив О.Панькевич. – Ваше визнання дуже важливе для українців, які постраждали у ХХ столітті від окупаційного большевицького режиму, який не лише фізично винищував українців, а й намагався позбавити українську націю її ідентичності, викорінити прагнення до свободи та створення власної держави. Цього року ми вшановуватимемо 80-ті роковини Голодомору в Україні. І сьогодні я звертаюся до вас з проханням вшанувати пам'ять про мільйони жертв Голодомору 1932–1933 років в Україні під час саміту Східного партнерства у Вільнюсі. Цей крок може послужити тому, що в Європі краще розумітимуть причини сучасної ситуації в Україні".

Нагадаємо, що 19-21 березня відбувається засідання Комітету Парламентської асамблеї ЄВРОНЕСТ із соціальних питань, освіти, культури та громадянського суспільства в Брюсселі.

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Парламентська асамблея ЄВРОНЕСТ – це структура Східного партнерства між Європейським Союзом та його Східноєвропейськими партнерами, до якої входять представники парламентів країн-членів ЄС та представники парламентів України, Білорусії, Молдови, Грузії, Азербайджану та Вірменії.

Східне партнерство – зовнішньополітична ініціатива Європейського Союзу, яка поширюється на шість східноєвропейських сусідів Євросоюзу – Азербайджан, Білорусь, Вірменію, Грузію, Молдову та Україну. Ініціативу формально започатковано на Празькому установчому саміті Східного партнерства 7 травня 2009 року.