Суд у справі Пилипишина перенесли

Голосіївський райсуд Києва на 18 квітня переніс суд у справі за звинуваченням у зловживанні службовим становищем колишнього голови Шевченківської райдержадміністрації Віктора Пилипишина.

Про це УНІАН повідомили у прес-службі Всеукраїнського об’єднання «Свобода», активісти якого пікетували суд. «Свободівці» вимагали справедливого судочинства та закликали суддів не зважати на можливі фінансові заохочення та владний тиск.

У ході засідання суддя Микола Дідик зачитав листа із заявою слідчого з особливо важливих справ прокуратури м.Києва Репіна. Слідчий зазначив, що свідка обвинувачення Максима В.Я. не може бути доставлено до суду, оскільки він перебуває за межами міста й орієнтовно прибуде в столицю 15 квітня. У зв’язку з цим М.Дідик повторно ухвалив постанову про примусовий привід свідка Максима В.Я. та переніс судове засідання на 18 квітня.

Державний обвинувач Сергій Здрак заявив, що прокуратура підтримує обвинувачення В.Пилипишину, висунуті під час слідства.

«Віктора Пилипишина обвинувачують у вчиненні злочину, передбаченого ч.2 ст.364 Кримінального кодексу України, а саме - зловживання службовим становищем, що завдало істотної шкоди охоронюваним законом правам та інтересам держави та громадськості. Кримінальний кодекс за цією статтею передбачає строк від 3-х до 6-ти років позбавлення волі з конфіскацією майна. Прокуратура нині підтримує обвинувачення в повному обсязі, яке пред’явлене органами досудового слідства», - сказав С.Здрак.

У свою чергу В.Пилипишин звинуватив прокуратуру у зволіканні розгляду судом справи, оскільки сторона обвинувачення не може забезпечити явку свого свідка до суду протягом півтора року. Проте колишній чиновник не побажав давати свої пояснення на засіданні, чим би пришвидшив розгляд справи, а забажав свідчити після допиту останнього свідка.

За даними прес-служби «Свободи», колишнього голову Шевченківської РДА В.Пилипишина звинувачують у незаконній передачі у власність приватній структурі житлового будинку за заниженою ціною. Друга кримінальна справа стосується рішення про передачу у власність тій самій приватній структурі будівлі вечірньої школи попри те, що відчужувати установи освіти заборонено законодавством.

У листопаді 2012 року Генпрокуратура порушила кримінальну справу за фактом підробки виборчих документів та їхнього використання, що вплинуло на результати голосування виборців у рамках виборчого округу №223, за ознаками злочину ст. 158 ч. 3 Кримінального кодексу ("Фальсифікація виборчих документів").

Із 25 квітня 2011 р. В.Пилипишин перебуває на підписці про невиїзд, попри це він балотувався до Верховної Ради України у виборчому окрузі №223, де за результатами підрахунку голосів, згідно з протоколами дільничних виборчих комісій, переміг «свободівець» Юрій Левченко, випередивши В.Пилипишина на 920 голосів. Проте В.Пилипишин подав до суду і змусив ОВК №223 провести повторний підрахунок голосів. Під час перерахунку виявилося, що 1361 бюлетень за Ю.Левченка було зіпсовано і їх визнали недійсними.