У Литвина чекають, що НУ-НС замінить Тимошенко на Януковича

У разі нестворення демократичної коаліції, найвірогіднішим може стати об`єднання Партії регіонів та блоку "Наша Україна – Народна самооборона".

Таку думку висловив лідер Трудової партії України, що є членом блоку Литвина, Михайло Сирота, повідомляє прес-служба партії.

Він зазначив, що програми фракції "НУ-НС", БЮТ і Партії регіонів ідеологічно і системно дуже подібні.

"По суті всі ці сили сформувались під вирішальним впливом крупного олігархічного капіталу і знаходяться під посиленим контролем цього капіталу. А відтак їм досить легко на ідеологічному і програмному рівні об`єднуватися в блок", - вважає Сирота.

"Інша справа, що на сьогодні в Україні завершується остаточний розподіл державної власності, це вже вторинний перерозподіл. І саме ці процеси не дають можливості ефективно об`єднати зусилля цих трьох мегаолігархічних політичних сил, блоків", - зазначив він.

Саме в цьому, вважає Сирота, причина важкості їхнього об`єднання: "Якщо ми розглянемо можливий союз Партії регіонів і "НУ-НС", то побачимо, що сфери їхнього впливу досить серйозно розділені".

"Отже, для них легше об`єднатися в парламентську коаліцію, бо бізнесові інтереси Партії регіонів зосереджені в основному на Сході-Півдні, а бізнес-інтереси "НУ-НС" - на Заході і Центрі", - пояснив він.

Щодо БЮТ, то "тут не тільки пересічення бізнес-інтересів з бізнес-інтересами Партії регіонів є перешкодою формування блоку, але й президентські амбіції Юлії Володимирівни".

"Це другий дестабілізуючий фактор (перший це перерозподіл майна), який не дає можливості створити цим мегаблокам спільну й ефективну більшість", - вважає Сирота.

"І знову ж таки, Партія регіонів і "Наша Україна" легше можуть порозумітися щодо майбутніх президентських виборів, ніж Партія регіонів з БЮТ", - додав він.

На його думку, проблеми БЮТ і "НУ-НС" якраз "найгостріше лежать в площині майбутніх президентських виборів, бо, як відомо, "НУ-НС" підтримує президента Ющенка, а БЮТ має свого харизматичного лідера - Юлію Тимошенко".

"Ці дві основні причини навряд дадуть можливість створити таку надшироку коаліцію трьох мегаблоків. Переконаний, якщо не станеться помаранчевої коаліції, то найбільш вірогідна тоді коаліція Партії регіонів і "НУ-НС", - додав Сирота.

Українська правда