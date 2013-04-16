Біля Монументу Слави в Полтаві сталася сутичка

Як передає кореспондент УНІАН, біля монументу зібралися понад п'ятисот полтавчан, щоб зустріти учасників Міжнародного громадського проекту «Наша велика Перемога», присвяченого пам'яті про Велику Вітчизняну війну.

Біля монументу було розгорнуто Прапор Перемоги площею 200 кв. м, звучали пісні часів Великої Вітчизняної війни, люди тримали в руках квіти, прапори.

У заході взяли участь керівники області і міста.

Як повідомили кореспондентові УНІАН у відділі із зв'язків з міліцією, «в ході мітингу між деякими його учасниками виник конфлікт з сутичкою".

Згідно з повідомленням, щоб не допустити загострення ситуації і бійки, "міліція оперативно відреагувала і стала живим кордоном між конфліктувальниками».

Секретар Полтавського міськкому КПУ Андрій Георгієвський розповів: «Свободівці спробували роздавати листівки, що відкрито ображають ветеранів Великої Вітчизняної війни. Основний же конфлікт виник коли під час виступу губернатора області Олександра Удовиченка, вони з криками «Ганьба» спробували розгорнути плакати з образами на адресу ветеранів".

"Обурені ветерани за підтримки молодих хлопців у них ці плакати відібрали і розірвали. Щоб не допустити масової бійки, націоналістів відтіснили за межі меморіалу. До кінця акції їх за оточення не пускали. Вони, щоправда, намагалися кричати «Ганьба», але зірвати захід вже не могли», - зазначив представник КПУ.

Представник обласної організації ВО «Свобода» Роман Чабановський сказав, що на мітингу його прихильники роздавали листівки, в яких йдеться про те, що українці стали жертвою в Другій Світовій війні, а Україна затиснута між гітлерівською Німеччиною і сталінським СРСР. Тому один з плакатів сьогодні попереджав «Нацизм = комунізм». «Люди в цивільному і без документів почали нас відтісняти, потім приєднався «Беркут». Тоді ми почали кричати «Ганьба», - сказав Р.Чабановський.

Губернатор області у своєму виступі на мітингу запевнив, що такі дії деяких молодих людей не повинні стати перешкодою в справах пам'яті про страшні роки війни.

Як повідомляв УНІАН, 23 березня в Севастополі стартував міжнародний автопробіг, який пройде містами кількох країн СНД в рамках Міжнародного громадського проекту «Наша велика Перемога». Учасники планують за 48 діб подолати на автомобілях і за допомогою двох авіаперельотів близько 25 тис. км шляху, побувати в 95 містах.

Ініціаторами проекту є представники Всеукраїнської координаційної ради організацій російських співвітчизників – члени Ініціативної групи, які проводили у 2012 році Міжнародний проект "Дорогами Перемоги!".

Учасники проекту везуть із собою масштабну копію Прапора Перемоги (200 кв. м), Книгу почесних учасників, агітаційну літературу про подвиг народу у Великій Вітчизняній війні».

9 травня учасники проекту «Наша велика Перемога» планують винести копію Прапора Перемоги на Красну площу в Москві.