У Печерському суді допитують Гайдука - без Тимошенко

Печерський районний суд Києва розпочав допит в якості свідка одного з засновників компанії «Індустріальний союз Донбасу» Віталія Гайдука у справі про вбивство народного депутата Євгена Щербаня у 1996 році.

Як передає кореспондент УНІАН, судове засідання відбувається в Апеляційному суді Києва під головуванням слідчого судді Оксани Царевич.

На початку судового засідання суддя зазначила, що підозрювана у скоєні злочину екс-прем’єр-міністр України Юлія Тимошенко була в належний спосіб поінформована про час та дату засідання, але на судове засідання не прибула.

Наразі В.Гайдук надає вільне пояснення щодо обставин скоєного злочину відносно Є.Щербаня.

Як повідомляв УНІАН, В.Гайдук є екс-співвласником корпорації "Індустріальний союз Донбасу", співзасновником якої у 1990-ті став Є.Щербань.

15 квітня захисник Ю.Тимошенко Сергій Власенко заявив, що екс-прем’єр-міністр категорично наполягає на тому, щоб пенітенціарна служба забезпечила її особисту участь у засіданні Печерського районного суду Києва, на якому відбудеться допит свідка В.Гайдука.

Водночас він наголосив, що Ю.Тимошенко «вимагає від пенітенціарної служби діяти у відповідності до українського законодавства».

С.Власенко підкреслив, що Державна пенітенціарна служба повинна визначитися, або Ю.Тимошенко знаходиться на стаціонарному лікуванні і тоді, відповідно до п.5 ст. 138 КПК, призупинити всі дії до одужання екс-прем’єра, або визнати її здоровою, й не питаючи думки, доставляти на судові засідання.

«Все інше придумує пенітенціарна служба, але це не має відношення ні до закону, ні до логіки, ні до здорового глузду, ні до чого», - зазначив С.Власенко.

Нагадаємо, Генеральна прокуратура України називає замовниками вбивства Є.Щербаня екс-прем'єрів Павла Лазаренка і Ю.Тимошенко.