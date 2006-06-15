Єхануров назвав Київ комуністичною територією

Прем’єр-міністр України Юрій ЄХАНУРОВ критикує місцеві органи влади за затримку з підвищенням тарифів на житлово-комунальні послуги.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він заявив сьогодні, відкриваючи розширене засідання Кабінету міністрів за участю голів обласних державних адміністрацій.

«З 1 травня поточного року підвищено тарифи на природний газ і електроенергію. Пройшло більше місяця. Місцеві органи влади ще не вийшли із ситуації, що вони думають, що вони ще весь час на виборах, і ніхто не поспішає приймати непопулярні рішення щодо 100-відсоткового відшкодування тарифами собівартості витрат на надання житлово-комунальних послуг», - сказав прем’єр.

При цьому Ю.ЄХАНУРОВ зазначив, що і до підвищення цін на газ тарифи відшкодовували лише 60-80% собівартості послуг. «Голови обласних державних адміністрацій, напевно, забувають, що вони є представниками центральної влади, а не адвокатами у мерів міст, які хочуть бути добренькими за рахунок інших верств населення та інших територій», - сказав прем’єр.

Він наголосив на необхідності забезпечення місцевими органами державної влади приведення тарифів на житлово-комунальні послуги до рівня економічно обгрунтованих витрат, а в майбутньому - своєчасного коригування відповідно до зміни цін на паливно-енергетичні ресурси.

Ю.ЄХАНУРОВ також вчергове наголосив на необхідності встановлення лічильників як на газ, так і на теплову енергію. За словами прем’єра, при встановленні лічильників на газ споживання порівняно з нормами зменшується на одну третину.

При цьому Ю.ЄХАНУРОВ висловив незадоволення низьким рівнем оснащення квартир газовими лічильниками. За його даними, у Донецькій області лічильниками оснащено 23% квартир, у Донецьку – 15%, у Запорізькій області та місті Севастополь – 31%, у Луганській області – 44%, у Харківській – 13%. «І є у нас територія комуністична – місто Київ – 7,4%», - зазначив прем’єр.

Він також висловив переконання у необхідності уточнення і самих норм споживання газу та інших житлово-комунальних послуг.