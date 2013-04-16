Опозиція вимагає від Рибака оголосити прізвища відсутніх у ВР нардепів

Фракція "УДАР" вимагає від голови Верховної Ради Володимира Рибака оголосити результати письмової реєстрації народних депутатів, а також прізвища тих, хто відсутній на пленарному засіданні сьогодні.

Таку вимогу від фракції озвучив народний депутат Павло Розенко, повідомили УНІАН у прес-службі «УДАРу».

Він зауважив, що В.Рибак має зробити відповідне оголошення, оскільки раніше була досягнута домовленість про це. "Зробіть це як і під час попередніх пленарних засідань", - звернувся П.Розенко до спікера.

Як повідомлялося, на нараді опозиційних фракцій під час вирішення питання щодо персонального голосування народними депутатами була досягнута домовленість, що спікер на початку кожного засідання робитиме оголошення щодо результатів письмової реєстрації депутатів та кількості відсутніх на засіданні.