Яценюк заявляє, що окремі члени ЦВК були у змові з Банковою

Голова фракції «Батьківщина» Арсеній Яценюк заявляє про змову окремих членів ЦВК та Адміністрації Президента на парламентських виборах-2012.

Про це він сказав сьогодні на засіданні Тимчасової слідчої комісії Верховної Ради з питань розслідування фактів перегляду волевиявлення українського народу на виборах 2012 року, повідомили УНІАН у прес-службі «Батьківщини».

За словами А.Яценюка, масові фальшування розпочались в першу чергу на п’яти мажоритарних округах, на яких до сьогодні так і не визначені переможці.

«Була змова між окремими членами Центральної виборчої комісії та Адміністрації Президента Януковича, яка полягала в тому, щоб не визнати такими, що перемогли на цих п’яти мажоритарних округах, кандидатів від опозиції», - наголосив А.Яценюк.

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Він нагадав, що брав участь у кількох судових засіданнях щодо виборів у цих округах, зокрема стосовно 94-го округу в Київській області. Він додав, що в опозиції були вичерпні матеріали, які засвідчували перемогу опозиційних кандидатів.

А.Яценюк підкреслив, що тоді опозиції вдалося не дозволити «Партії регіонів і членам ЦВК, які контролюються ПР та комуністами, вкрасти цю перемогу для кандидатів від ПР і так званих незалежних кандидатів, які потім все рівно вступили б у фракцію Партію регіонів».

Голова фракції «Батьківщина» нагадав, що у парламенті зареєстрована постанова, згідно з якою від ЦВК вимагається завершити підрахунок голосів і визначити переможців на цих п’яти округах за протоколами ДВК.

А.Яценюк також наголосив, що в опозиції є факти, що підрахунок голосів виборців за пропорційною складовою були зупинені на 72 години: «Це дуже легко перевірити».

«Була дана вказівка з Адміністрації Президента Януковича, щоб результат Партії регіонів за пропорційною складовою був не менш ніж 30%. Таким чином протягом двох діб умисно утримувались результати на табло ЦВК», - сказав він

За даними опозиції, підкреслив А.Яценюк, саме в цей момент у східних областях України «працювали по підвищенню явки і переписуванню протоколів ДВК і ОВК». Він додав, що тоді в «Батьківщини» було відібрано 2-3%.

«Ми вважаємо, що це повинно бути предметом кримінального розслідування нової Генеральної прокуратури України. Хто давав вказівки ЦВК не підраховувати голоси? Адже відповідно до закону, саме ЦВК повинна була взяти на себе функцію окружної виборчої комісії і самостійно провести підрахунок всіх голосів і визначити переможців», - наголосив він.

«Наші європейські партнери спостерігають за тим, чи українська влада буде виконувати свої зобов’язання щодо розслідування фактів фальшування і унеможливлення фальшувань в майбутньому», - наголосив А.Яценюк і звернувся до членів ТСК, аби комісія окремо наголосила на питанні цих п’яти округів, «де фактично і юридично була вкрадена перемога».

Як повідомляв УНІАН, 5 листопада 2012 року Центральна виборча комісія ухвалила постанову про неможливість встановити достовірні результати голосування на виборах народних депутатів України 28 жовтня у п’яти одномандатних округах – №94 (Обухів, Київська область), №132 (Первомайськ, Миколаївська область), №194 (Черкаси), №197 (Канів, Черкаська область) та №223 (Київ).

6 листопада Верховна Рада ухвалила рішення, яким рекомендувала ЦВК призначити повторні вибори у цих округах.

Згодом народні депутати від Партії регіонів звернулися до Конституційного суду для вирішення питання щодо проведення повторних парламентських виборів у п’яти проблемних одномандатних округах. Зокрема, КС має вирішити, який орган ухвалюватиме рішення про дату проведення повторних виборів у цих п’яти округах – ЦВК чи парламент.