У ТСК ВР вже знають, що ЦВК могла встановити переможців на проблемних округах

Центральна виборча комісія мала всі підстави встановити результати парламентських виборів у п’яти проблемних округах на користь кандидатів від Об’єднаної опозиції, проаналізувавши відеоматеріал, відзнятий камерами спостереження.

Такий висновок зробила Тимчасова слідча комісія Верховної Ради України з питань розслідування фактів перегляду волевиявлення українського народу на парламентських виборах 2012 року, повідомили УНІАН у прес-службі «Батьківщини».

Як пояснив сьогодні на засіданні член ТСК народний депутат Руслан Князевич, такий висновок є очевидним якщо проаналізувати відеоматеріал з виборчих дільниць, який отримала у розпорядження ТСК.

Він нагадав, що, зокрема, ЦВК відмовилась встановлювати результати виборів по ВО №197 та ВО №132, оскільки отримала від ОВК оригінали протоколів дільничних комісій, які різняться від тих оригіналів, які є у суб’єктів виборчого процесу.

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При цьому, за його словами, ЦВК не взяла до уваги відеоматеріал, на якому чітко видно і чутно, як по дільницях встановлюють результати і записуються у протокол.

«Попередній висновок чіткий і однозначний: всі дані, які є в оригіналах протоколів, наданих від суб’єктів виборчого процесу, збігаються з даними, які зафіксовані на відеозаписах. Це свідчить про те, що ЦВК не до кінця виконала ті повноваження, які на неї покладені, відмовилась, свідомо чи не свідомо, використовувати такий важливий доказ, як відеозапис», - підкреслив народний депутат.

При цьому Р.Князевич нагадав, що з держбюджету було витрачено понад 1 млрд грн для встановлення відеоспостереження на дільницях.

Як повідомляв УНІАН, 5 листопада 2012 року Центральна виборча комісія ухвалила постанову про неможливість встановити достовірні результати голосування на виборах народних депутатів України 28 жовтня у п’яти одномандатних округах – №94 (Обухів, Київська область), №132 (Первомайськ, Миколаївська область), №194 (Черкаси), №197 (Канів, Черкаська область) та №223 (Київ).

6 листопада Верховна Рада ухвалила рішення, яким рекомендувала ЦВК призначити повторні вибори у цих округах.

9 січня голова фракції Партії регіонів Олександр Єфремов повідомив, що народні депутати від Партії регіонів звернулися до Конституційного суду для вирішення питання щодо проведення повторних парламентських виборів у п’яти проблемних одномандатних округах. За словами О.Єфремова, КС має вирішити, який орган ухвалюватиме рішення про дату проведення повторних виборів у цих п’яти округах – ЦВК або парламент.

Разом з тим 4 лютого лідери трьох опозиційних фракцій парламенту зареєстрували у ВР проект постанови про встановлення результатів виборів до парламенту 28 жовтня 2012 року в одномандатних виборчих округах №№ 94, 132, 194, 197 і 223.

Документом пропонується зобов’язати ЦВК встановити результати виборів у 5-ти проблемних округах.