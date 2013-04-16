«УДАР»: Через мітинг мер Одеси сьогодні зайшов у міськраду через підвал

Про це УНІАН повідомили в прес-службі Одеської обласної організації партії «УДАР».

Як зазначили в прес-службі, обласна організація сьогодні провела мітинг перед будівлею мерії на Думській площі під час засідання сесії міськради.

З плакатом «Костусєв, краще піди сам» активісти «УДАРу» підтримали одеситів, які «виступили проти беззаконня в місті», надавши всім бажаючим «вільний мікрофон» - кожен міг підійти на імпровізовану трибуну й розповісти про проблеми в Одесі та способи їх вирішення.

До мікрофону підходили захисники дитячого медичного центру Рєзніка, підприємці ринків міста, жителі вулиці Гоголя, на якій розташувався скандальний клуб «Міністеріум», зазначається в повідомленні.

«Навколо традиційної огорожі, що захищає мерію, стовпилася близько сотні людей спортивної зовнішності – мер Костусєв явно боявся «штурму». Окрім цього, до будівлі мерії зігнали близько 500 працівників комунальних підприємств міста і студентів. Люди навіть не знали – навіщо їх відірвали від роботи й навчання та не могли відповісти на запитання журналістів. Сам же Костусєв не зумів зайти до міськради ні з парадного входу, ні з боку Морського музею. Йому довелося, огинаючи натовп мітингувальників, ховатися за спини охоронців і йти через підвальний вхід із боку Археологічного музею», - повідомили в прес-службі.

Як повідомляв УНІАН, в Одесі 16 квітня біля будівлі мерії (Думська площа) одночасно проходило декілька мітингів, у яких брали участь понад 600 незадоволених городян. У цей час у будівлі мерії проходила сесія міської ради.

Серед протестувальнків – понад 100 осіб, які вимагають не закривати дитячий амбулаторно-діагностичний центр ім. Бориса Рєзніка. Вони пояснювали, що керівництво міста має намір ліквідувати центр як самостійну юридичну особу й зробити складником дитячої міськлікарні №2. Це, на думку співробітників центру, знищить унікальну діагностичну базу. Також медики побоюються значного скорочення кількості співробітників.

Біля мерії також зібралися підприємці ринків «Куяльник», «Привоз», які вимагали надати їм торгові місця й не заважати працювати, інвестори будівельної фірми «Альянс», а також - жителі селища Чорноморка. Останні наполягають на змінах у Генеральному плані розвитку Одеси.

Крім того, до мерії прийшли представники політичних партій КПУ, «УДАР», «Батьківщина».

Охорону мерії здійснювали понад 100 міліціонерів і співробітників приватної охоронної компанії.