Головне за день: огляд топ-новин

У США опізнані всі загиблі в результаті терактів у Бостоні

Жертв вчорашнього теракту в США опізнали. Двоє з них - 8-річний хлопчик і 29-річна жінка - є громадянами США, третій - громадянин Китаю, який навчався в США.

Європарламент налаштований ратифікувати візове спрощення для українців

Про це свідчать виступи депутатів Європарламенту під час обговорення цього питання пізно ввечері 16 квітня. Представник групи народних партій, віце-президент Європарламенту Яцек Проташевіч зазначив, що Україна залишається найважливішим партнером у програмі “Східне партнерство”, а також одним з найважливіших сусідів ЄС на сході.

В Одесі заборонили використовувати символіку ОУН-УПА

«Заборонити в м. Одесі використання фашистської символіки, плакатів і прапорів німецько-фашистських формувань, зокрема дивізії СС «Галичина», батальйону «Нахтігаль» і ОУН-УПА як таких, що ображають людську гідність і принижують ветеранів Великої Вітчизняної війни», - говориться в рішенні.

ВР відмовилася поліпшувати умови виходу українців на пенсію

Верховна Рада не підтримала законопроект щодо поліпшення умов виходу на пенсію. За пропозицію прийняти законопроект за основу проголосували 223 народних депутатів із 388, зареєстрованих у сесійній залі.

Суд відмовився забирати в опозиціонера депутатський мандат

Окружний адміністративній суд Києва відмовився позбавляти члена фракції "Батьківщина" Юрія Одарченка депутатського мандату.

У Лондоні завершився похорон Маргарет Тетчер

У Лондоні завершився урочистий похорон екс-прем'єр-міністра Великої Британії Маргарет Тетчер. Церемонія проходила з військовими почестями. У вівторок ввечері труну з її тілом привезли до каплиці Святої Марії у Вестмінстерському палаці, де вона перебувала всю ніч.

Держстат: Промислове виробництво падає

В Україні спад промислового виробництва в березні 2013 року порівняно з березнем 2012 року становив 5,2%, порівняно з лютим 2013 року промвиробництво зросло на 11%, а за підсумками січня-березня 2013 року (проти аналогічного періоду 2012 року) спад становив 5%.

Меркель: Україна ще не готова до Угоди про асоціацію

Для зближення з Європейським Союзом Україна мусить вирішити ще "цілу низку проблем". Про це заявила канцлер ФРН Ангела Меркель. За її словами, окрім справи Юлії Тимошенко, йдеться також про права людини в цілому.