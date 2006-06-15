Відбудеться судове засідання у справі за позовом Жовтяка до Президента

16 червня о 9.00 в Києво-Святошинському районному суді Київської області (м. Київ, вул. Мельниченка, 1) відбудеться попереднє судове засідання у справі за позовом Євгена ЖОВТЯКА до Президента України Віктора ЮЩЕНКА щодо визнання протизаконним Указу про звільнення Є.ЖОВТЯКА з посади голови Київської обласної державної адміністрації, скасування Указу та поновлення на роботі.

Є.ЖОВТЯК, вважаючи своє звільнення незаконним, посилається на ряд обставин.

Зокрема, Указ Президента про його звільнення був підписаний 24 травня, коли Є.ЖОВТЯК перебував на стаціонарному лікуванні у травматологічному відділенні Київської обласної клінічної лікарні.

Між тим, частина 3 статті 40 КЗпП України визначає, що звільнення працівника з ініціативи власника або уповноваженого ним органу в період його тимчасової непрацездатності, а також в період перебування працівника у відпустці не допускається.

Він також наголошує, що в Указі Президента не вказуються причини його звільнення. Частиною 1 статті 9 Закону України «Про місцеві державні адміністрації» визначено, в яких випадках припиняються повноваження голів місцевих державних адміністрацій: 1) порушення ними Конституції України і законів України; 2) втрати громадянства, виявлення факту подвійного громадянства; 3) визнання судом недієздатним; 4) виїзду на проживання в іншу країну; 5) набрання законної сили обвинувальним вироком суду; 6) порушення вимог несумісності; 7) за власною ініціативою Президента України з підстав, передбачених цим Законом та законодавством про державну службу; 8) висловлення недовіри більшістю (дві третини) голосів від складу відповідної ради; 9) подання заяви про звільнення з посади за власним бажанням.

У статті 30 Закону України «Про державну службу» вказується, що, крім загальних підстав, передбачених Кодексом законів про працю України, державна служба припиняється у разі: 1) порушення умов реалізації права на державну службу (стаття 4 цього Закону); 2) недотримання пов`язаних із проходженням державної служби вимог, передбачених статтею 16 цього Закону; 3) досягнення державним службовцем граничного віку проходження державної служби (стаття 23 цього Закону); 4) відставки державних службовців, які займають посади першої або другої категорії (стаття 31 цього Закону); 5) виявлення або виникнення обставин, що перешкоджають перебуванню державного службовця на державній службі (стаття 12 цього Закону); 6) відмови державного службовця від прийняття або порушення Присяги, передбаченої статтею 17 цього Закону; 7) неподання або подання державним службовцем неправдивих відомостей щодо його доходів, передбачених статтею 13 цього Закону.

Посилань на це в Указі немає, що й дає підстави Є.ЖОВТЯКУ вважати даний Указ незаконним, прийнятим з порушенням Конституції України, Кодексу законів про працю України, Законів України «Про державну службу», «Про місцеві державні адміністрації», «Про статус депутатів місцевих рад», і, відповідно, таким, що підлягає скасуванню.

На захист своєї позиції Є.ЖОВТЯК наводить ще один аргумент - щодо його статусу як депутата обласної ради. Частиною 3 статті 33 Закону України «Про статус депутатів місцевих рад» передбачено, що депутат місцевої ради може бути звільнений з роботи з ініціативи власника або уповноваженого ним органу від займаної посади за умови його попередження в порядку, встановленому законом. Про таке попередження відповідний власник або уповноважений ним орган письмово повідомляє не менш ніж за 15 днів відповідну місцеву раду.

Ні Є.ЖОВТЯК особисто, ні Київська обласна рада письмово поінформовані про це, як належить, не були.

Як повідомляв УНІАН, 6 червня Києво-Святошинський районний суд переніс попередній розгляд справи на 16 червня, мотивуючи це неявкою представників відповідача.

В інтерв’ю УНІАН адвокат Сергій БОЙКО, який захищає інтереси позивача, заявив, що, на його думку, Києво-Святошинський районний суд, „певною мірою ігноруючи приписи Кодексу адміністративного судочинства, не визначав поважність і не з’ясовував причини відсутності представників іншої сторони”.

Він сказав, що ст. 111 Кодексу визначає, що за заявою однієї з сторін про неможливість прибуття до суду попереднє засідання може бути відкладене.

„У суду такої заяви немає”, - сказав адвокат.

Він підкреслив, що „суд зараз практично відклав підготовку справи до розгляду, тобто 16 червня буде продовжувати підготовче провадження, а не слухати справу по суті”.

„Суд міг провести підготовче засідання і призначити справу до розгляду по суті, викликавши сторони на 16 червня, зобов’язавши їх надати всі необхідні докази, сказав він. - Адже саме на суб’єктів владних повноважень покладені обов’язки доводити правомірність своїх дій, вони зобов’язані надати всі наявні у них документи, матеріали, які заперечують проти позову.

Але поки що всі необхідні матеріали надаємо ми, вони є у розпорядженні суду. Суд має розглянути їх і вирішити питання по суті. Наразі такого не відбувається”.

С.БОЙКО також вказав на те, що суд відхилив клопотання про забезпечення адміністративного позову в частині зупинення дій Указу Президента України

„Суд не вживає практично ніяких заходів для забезпечення позову і для можливості виконання рішення у подальшому, хоча, відповідно до статті 118, ч. 3 Кодексу адміністративного судочинства, суд був зобов’язаний його розглянути незалежно від явки. Сторони були повідомлені про судове засідання, і неприбуття осіб не перешкоджає розгляду таких питань”.

6 червня Президент України В.ЮЩЕНКО заявив, що він визначиться з призначенням на посаду голови Київської обласної державної адміністрації протягом 7-10 днів з урахуванням судового рішення.