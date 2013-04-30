У Тернополі відзначили річницю підняття українського прапора на Чорноморському флоті

Як повідомили кореспонденту УНІАН в прес-службі міської ради, участь у святкуванні взяли керівники мерії, заступник командуючого ВМС України Орест Марущак, військовий історик Ігор Крочак, представники фан-клубу корвету «Тернопіль».

І.Крочак розповів, що саме 29 квітня 1918 року моряки присягнули на вірність українському уряду і підняли над кораблями синьо-жовтий прапор.

О.Марущак, виступаючи перед присутніми, зазначив, що дана дата тривалий період замовчувалася, і ніколи не згадувалася в історичних публікаціях.

«Це робилося для того, щоб приховати бажання українців мати свій національний флот. У 2008 році в Севастополі було відкрито меморіальну дошку на братській пристані, присвячену святкуванню 90-річчя підняття українського прапора на флоті. Однак російські шовіністи знищили цю дошку, ледь не постраждали військові, по яких стріляли. Однак сьогодні ми все-таки вшановуємо цю дату, коли над Чорноморським флотом замайорів синьо-жовтий стяг. Символічно, що належним чином ми святкуємо і шануємо її за 1200 кілометрів тут, у Тернополі», – сказав О. Марущак.

У свою чергу секретар Тернопільської міськради Ігор Турський наголосив, що Тернопіль має безпосереднє відношення до військово-морських сил.

«Сьогодні у складі військово-морських сил є корвет «Тернопіль» – одне з кращих суден українського флоту. Ми маємо тісну співпрацю з корветом «Тернопіль», чимало наших співвітчизників проходить там службу. Окрім цього, на базі 24-ї школи у нас діє фан-клуб корвету, вони мають відповідну морську форму, поглиблено вивчають історію українського флоту. Цього року 28 липня з нагоди святкування в Севастополі Дня флоту усі школярі-учасники фан-клубу матимуть можливість разом з делегацією відвідати тернопільський корабель», – зазначив І. Турський.

Він також зауважив, що завдяки спільним зусиллям І. Крочака та міської ради уже видано дві книжки про корвет Тернопіль».

Після урочистої частини відбулася презентація фільму «Тризубець Нептуна», присвяченого подіям 1918 року, коли на Чорноморському флоті було піднято український прапор.