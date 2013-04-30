Сьогодні Євросуд оголосить рішення щодо Тимошенко

У Страсбурзі визначать, чи були порушені її права і чи були підстави для нарікань на незаконність ув’язнення, катування та політичні мотиви судових переслідувань щодо неї. Захист колишнього прем’єр-міністра каже, що не має сумнівів у тому, що скарга буде задоволена, європейські експерти вже називають рішення Євросуду «символічним», - зазначає Радіо Свобода.

Резолюція Європейського суду буде оприлюднена на публічному засіданні, хоча, представники цієї установи зазначають, що це рішення не є остаточним та набуде чинності, якщо протягом трьох місяців його не буде оскаржено.

Тим часом, у Євросоюзі кажуть, що вже той факт, що справа Тимошенко була розглянута в Європейському суді за пришвидшеною процедурою, свідчить про її виняткову важливість.

Фахівець із українсько-європейських питань і дослідник з Інституту Томаса Мора Лорен Вінатьє, прогнозує, що нинішнє рішення матиме певний символічний зміст.

«Європейський суд з прав людини – це єдина установа Європи, яка опікується правами громадян, – зауважує він. Це – інституція моралі, яка має велике значення, престиж і авторитет. Той факт, що рішення (у справі Тимошенко) ухвалюється так швидко, має велике символічне значення».

Експерт вказує на те, що таким чином буде висловлена офіційна позиція спеціалізованої установи щодо того, що у Євросоюзі називають політично мотивованими переслідуваннями опозиціонерів в Україні. Таким чином, Європа продовжує тиснути на українську владу зброєю цінностей та європейських стандартів, – додає пан Вінатьє.

Водночас щодо виконання рішень Європейського суду в об’єднаній Європі налаштовані песимістичніше. У цьому контексті Лорен Вінатьє наводить приклади Росії й Туреччини, громадяни яких мало не щодня скаржаться до Євросуду. Держави виплачують цим людям компенсації, обумовлені судовими рішеннями, однак це мало впливає на стан із правами людини у цих державах.