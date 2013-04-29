Адвокат думає, що через півроку у Тимошенко з'явиться шанс вийти з в'язниці

Представник екс-прем'єр-міністра Юлії Тимошенко в Європейському суді з прав людини Валентина Теличенко прогнозує визнання ЄСПЛ порушення прав Ю.Тимошенко в ході судового розгляду "газової справи" і можливість звільнення екс-прем'єра з-під варти через півроку, якщо до цього вона не буде помилувана.

Про це вона сказала сьогодні в коментарі УНІАН.

"У мене немає сумнівів, що суд визнає порушення ст.5 Європейської конвенції (Конвенція з прав людини) - незаконність арешту Тимошенко", - сказала В.Теличенко.

Вона не виключає, що ЄСПЛ визнає порушення прав Ю.Тимошенко в частині заборони тортур, оскільки екс-прем'єра було госпіталізовано лише через майже 2 місяці після відповідного рішення суду.

На тему: Рішення про помилування Тимошенко не підтримав жоден член комісії при президенті

"Але найважливіше: суд визнає порушення ст.18 Європейської конвенції, тобто, політичні мотиви арешту Ю.Тимошенко, оскільки ухвалу виносив суддя Родіон Кірєєв, який згодом ухвалював вирок. Тобто буде встановлено політичні мотиви в його рішенні", - пояснила В.Теличенко.

Таким чином, як підкреслила представник інтересів екс-прем'єра, таке рішення дасть можливість захисту Ю.Тимошенко звернутися до Верховного суду України з вимогою скасування вироку Р.Кірєєва, не чекаючи рішення ЄСПЛ про порушення стосовно Ю.Тимошенко права на справедливий суд.

За словами В.Теличенко, таким чином, пройде близько 5 місяців, поки рішення, яке оголосять 30 квітня 2013 року, набере законної сили. "Якщо українська судова система - Верховний суд - спрацює законно і вирок Тимошенко буде скасовано, то десь через півроку у неї буде шанс вийти з в'язниці", - резюмувала В.Теличенко.

Як повідомляв УНІАН, 30 квітня Європейський суд з прав людини оголосить рішення у справі «Юлія Тимошенко проти України».

Згідно з повідомленням, рішення буде оголошено в рамках публічних слухань у Страсбурзі.

Скарга Ю.Тимошенко була подана до ЄСПЛ 10 серпня 2011 року. У своїй скарзі Ю.Тимошенко, зокрема, оскаржила умови досудового утримання у Лук’янівському СІЗО і Качанівській колонії, ненадання належної медичної допомоги, транспортування до госпіталю у Харкові проти її волі 20 квітня 2012 року і отримання ушкоджень під час цього перевезення, постійний нагляд у госпіталі.

Крім того, колишній український прем'єр оскаржила умисний характер свого утримання під вартою без достатньої кількості юридичних обґрунтувань.