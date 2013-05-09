Політологи: опозиції потрібні сотні тисяч польових командирів

Як передає кореспондент УНІАН, про це вони сказали на прес-конференції в Києві.

«Я не згоден, що це провальна акція, тому що в обласних центрах справді було по кілька тисяч осіб»,- сказав кандидат політологічних наук Олександр Палій.

На його переконання, такий спосіб комунікацій безумовно потрібний, але він не може бути єдиним і основним. Палій зауважив, що опозиційні сили зараз «не фонтанують» ідеями реформування країни, які можна було б популяризувати. «Для опозиції надзвичайно важливо працювати безпосередньо з людьми. Опозиції потрібні сотні тисяч дрібних польових командирів, не чотири польових командири, а сотні тисяч людей, які зможуть навколо себе організувати ще по десятку-два людей», - сказав він.

«Назвати її безуспішною не можна, тому що приходили люди, а в окремих центрах приходило більше людей, ніж будь-коли приходили на мітинги»,- сказав директор Міжнародного інституту демократій, голова правління Центру соціологічних і політологічних досліджень «Соціовимір» Сергій Таран.

На його думку, для опозиції дуже важливо спілкуватися з виборцями.

«По суті, зараз інших мітингів, ніж на підтримку опозиції в Україні зібрати нереально, і для влади це має бути серйозним сигналом про те, що її політику не готові підтримувати люди»,- сказав він.

За словами Тарана, опозиції не вистачає роботи в міжвиборчий період, щоб забезпечити підтримку громадян, особливо з розрахунку на 2015 рік. «Треба було ще кілька років тому готуватися, так як свого часу опозиція готувалася в 2004 році, починаючи з 2001 року», - додав він.

Зокрема, зазначив Таран, йдеться про створення осередків у професійних колективах, незалежних профспілках, серед студентів, «які б працювали і мали свої історії успіху, які можна потім використовувати як прапор». «І творення такої мережі по Україні і є задачею опозиції, якою, на жаль, вони не займаються», - додав експерт.