Вишеградська група: Україна має виконати умови для асоціації з ЄС

Про це він заявив у Кракові після зустрічі міністрів закордонних справ країн Вишеградської групи, повідомляється на сайті Юлії Тимошенко.

"У сьогоднішній Україні досі не реалізовані умови. Ми закликаємо владу в Києві інтенсифікувати подальшу роботу", - сказав Сікорський.

У зустрічі міністрів закордонних справ країн Вишеградської групи брали участь Верховний представник ЄС з питань зовнішньої та безпекової політики, віце-президент Єврокомісії Кетрін Ештон та комісар ЄС з питань розширення і політики сусідства Штефан Фюле, а також представники країн, що головують в Раді ЄС - міністр закордонних справ Ірландії у справах Європи Люсінда Крейтон і міністр закордонних справ Литви Лінас Лінкявічус.

Ештон підкреслила, що проблему вибіркового застосування закону в Україні має бути вирішено таким чином, щоб Угода про асоціацію могла "просуватися вперед".

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Як повідомлялося, Єврокомісія 15 травня схвалила проект рішення Ради Європейського Союзу про підписання Угоди про асоціацію з Україною. Підписання угоди може відбутися на саміті «Східного партнерства» у Вільнюсі (Литва) в листопаді цього року.

Рада ЄС 10 грудня 2012 року визначила умови для продовження переговорів з владою України щодо перспективи підписання Угоди про асоціацію України з Євросоюзом. "Рада ЄС очікує, що органи влади України усунуть випадки політично мотивованого переслідування без затримок, а також здійснять подальші кроки з реформування судової системи для запобігання таких випадків у майбутньому", - зазначалося у документі.

Вишеградська група об'єднує чотири центральноєвропейські країни: Польщу, Чехію, Угорщину і Словаччину. Її було створено у лютому 1991 року з метою інтеграції країн до євроатлантичних структур.

У червні 2005 року тодішній прем'єр-міністр України Тимошенко на зустрічі у Польщі з керівниками урядів країн Вишеградської четвірки заявила, що розраховує на їх допомогу в інтеграції України до Євросоюзу. "Я переконана, що об'єднання таких потужних країн трохи візьме шефство над Україною щодо вступу до Європейського Союзу", - сказала тоді Тимошенко.