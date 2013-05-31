«Батьківщина молода» осоромилася у Харкові (фото)

У Харкові на організовану Всеукраїнською молодіжною громадською організацією «Батьківщина молода» акцію перед Центральною клінічною лікарнею “Укрзалізниці», прийшло більше журналістів, ніж учасників.

Як передає кореспондент УНІАН, усього в акції з вимогою звільнення екс-прем’єр-міністра України Юлії Тимошенко взяли участь 6 активістів організації.

При цьому для висвітлення події перед ЦКЛ Укрзалізниці в Харків зібралося понад 15 журналістів.

Активісти «Батьківщини молодої» анонсували початок акції на 11.00, однак спізнилися на 40 хвилин.

За словами члена організації Яни Вертеби, акція приурочена 3-й річниці «розв’язання політичних репресій в Україні». Учасники акції висунули вимогу негайно виконати рішення Європейського суду з прав людини і звільнити з-за грат Тимошенко.

Під час заходу члени «Батьківщини молодої» випустили в повітря на кульках банер із написом «Юлі волю», а також за допомогою гучномовця на території медичного закладу висловили свої вимоги.

На питання журналістів, чи активісти організації вважають нормальним на території лікарні, у якій крім інших лікуються люди із важкими захворюваннями серцево-судинної системи, використовувати гучномовець, голова ВО «Батьківщина молода» Іван Крулько сказав: «Ми вважаємо, що це жодним чином не заважає пацієнтам лікуватися, а навпаки їм допомагає».

Він також додав, що організатори заходу не ставили за мету зібрати численний мітинг. За словами Крулька, члени «Батьківщини молодої» сьогодні просто хотіли нагадати суспільству про те, що в Україні вже 3 роки тривають політичні репресії.