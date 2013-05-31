Політолог: Єдиний кандидат може відсунути Тимошенко на другий план

Як заявив в інтерв'ю УНІАН Карасьов, коментуючи обнародувані сьогодні результати соціологічного опитування, проведеного Соціологічною службою Центра Разумкова спільно з Фондом «Демократичні ініціативи» імені Ілька Кучеріва, за результатами якого Віктор Янукович набрав би найбільшу кількість голосів, якби вибори Президента відбулися в травні цього року, то заклик Тимошенко є актуальним, тому що Янукович набрав би вже в першому турі більшу кількість голосів.

Водночас політолог вважає, що "теоретично і тим більше практично це завдання нездійсниме з боку опозиції".

З іншого боку, як відзначив Карасьов, єдиний кандидат у першому турі міг би не дати Януковичу сильно відірватися вперед. Разом з тим, вважає політолог, Януковичу важливо виграти перший тур, оскільки тоді чиновницька номенклатура, силовики зрозуміють, що "все гаразд - ставимо на лідера і підтримуємо його", в іншому випадку в їхньому середовищі відбудеться розкол, подібно до того, який стався в 2004 році після першого туру виборів.

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У свою чергу Фесенко, з одного боку, вважає, що Тимошенко ще раз озвучила позицію опозиції, висловлену 18 травня про те, що єдиним буде той кандидат, який вийде в другий тур президентських виборів. З іншого боку, за словами політолога, роблячи такі заяви, "Тимошенко виходить з власних інтересів: чим пізніше, тим краще". "Якщо опозиція визначиться з єдиним кандидатом, то Тимошенко відходить на другий план як лідер опозиції", - пояснив Фесенко.

Водночас він назвав позитивним для Віталія Кличка зростання його рейтингу за останні місяці. "У Кличка дуже непогані шанси виграти у Януковича і в першому, і в другому турах виборів", - сказав Фесенко.

Він відзначив також як позитивне зростання рейтингу у Петра Порошенка. На думку політолога, збільшення кількості симпатиків Кличка і Порошенка можна пояснити їхньою розсудливістю в діях.

Як повідомляв УНІАН, Тимошенко виступає проти висунення єдиного кандидата від опозиції на президентських виборах в 2015 році, якщо вибори відбуватимуться в два тури.

"Хочу чітко заявити, що я проти висунення від опозиції єдиного кандидата в Президенти, якщо вибори відбуватимуться в два тури. Вважаю, що висунення єдиного кандидата від опозиції на президентські вибори не тільки не потрібно, а й вкрай шкідливе для перемоги", - говориться в статті Тимошенко, написаній для Lb.ua і опублікованій на сайті "Батьківщини".