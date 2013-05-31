В опозиції дослухалися до думки Тимошенко про єдиного кандидата

Про це заявив сьогодні в Донецьку лідер ВО «Свобода» Олег Тягнибок, відповідаючи на відповідне питання кореспондента УНІАН.

Тягнибок, коментуючи статтю екс-прем'єра Юлії Тимошенко «День Європи» в частині президентських виборів та її позиції з цього питання, наголосив, що «Свобода» «постійно декларувала саме цю позицію».

«Ми вважали, що нелогічно і безглуздо, якщо система президентських виборів в Україні буде такою, як зараз, визначати єдиного кандидата від опозиції. І за два роки визначити це дуже складно, тим більше що ми різні політичні сили, у нас є різний виборець і він хоче бачити кандидатом у Президенти такого самого, як він сам», - сказав Тягнибок.

Він відзначив, що при двотурових виборах опозиціонерам не потрібно битися один з одним у першому турі, а в другому опозиційні кандидати всі мають домовитися і підтримати того, хто вийде в другий тур, того, хто стане переможцем.

«Але якщо вибори будуть однотурові, про що зараз говорить Партія регіонів, ну тоді відомо, що треба буде вже в першому турі визначати єдиного кандидата в Президенти від опозиції», - наголосив лідер «Свободи».

Водночас він наголосив, що опозиція сьогодні, за два роки до майбутніх президентських виборів, «має поставити перед собою планку, поставити надзавдання і боротися за те, щоб не було Януковича в другому турі».

При цьому Тягнибок зазначив, що опозиції, звичайно, потрібно добитися, щоб на майбутніх президентських виборах не було фальсифікацій.

Як повідомляв УНІАН, Тимошенко виступає проти висунення єдиного кандидата від опозиції на президентських виборах у 2015 році, якщо вибори будуть в два тури.

"Хочу чітко заявити, що я проти висунення від опозиції єдиного кандидата в Президенти, якщо вибори відбуватимуться в два тури. Вважаю, що висунення єдиного кандидата від опозиції на президентські вибори не лише не потрібно, а й дуже шкідливо для перемоги", - говориться в статті Тимошенко, написаній для Lb.ua і опублікованій на сайті "Батьківщини".