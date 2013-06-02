Група нардепів від УДАРу вимагає від ДВК у Василькові надати списки виборців

Про це УНІАН повідомив голова ВО “Правозахист” Іван Коваленко.

“На виборчій дільниці з’явилися народні депутати від партії “УДАР” Павло Різаненко, Валентин Наливайченко, Артур Палатний та Володимир Курінний, які намагаються тиснути на членів комісії, вимагаючи списки виборців, які мають голосувати на цій дільниці”, - сказав Коваленко.

За його словами, члени ДВК пояснили депутатам, що ці вимоги є незаконними, а тому ні в якому разі не можуть надати народним депутатам будь-яку виборчу документацію.

Коваленко також повідомив, що на виборчій дільниці №81 народний депутат Віталій Ковальчук разом з помічниками намагається здійснити фото- та відеозйомку бюлетенів, які після голосування в кабінках виборці кидають до скриньок.