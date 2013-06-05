У Свободі пояснили зустріч з німецькими націоналістами

Як передає кореспондент УНІАН, під час брифінгу народний депутат від Свободи Михайло Головко, який був учасником візиту до Німеччини, пояснив, що візит відбувся у відповідь на неофіційне запрошення від Націонал-демократичної партії Німеччини, яка має своїх представників, зокрема, у різних місцевих радах країни.

“Вони звернулися до наших депутатів із Тернопільщини, а я представляю якраз Тернопільщину, (запросили - УНІАН) на дружній візит, щоб познайомитися, неофіційний візит”, - сказав він і додав, що у поїздці для обміну досвідом був разом із депутатами міськради.

Головко наголосив, що ця партія є офіційною і отримає від уряду Німеччини до 3 млн євро на свою партійну діяльність.

“Всі ті байки за фашистів, що розповідають, насправді не відповідають дійсності. І звинувачення, які цій партії закидали, вони виграли в суді. Німецький суд визнав офіційно їх легітимною (партією — УНІАН), і в межах закону їхню діяльність”, - сказав депутат від Свободи.

Головко також наголосив, що Свобода працює з усіма партіями в Європі.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні, 5 червня, народний депутат від Партії регіонів Нестор Шуфрич висловив обурення проведенням зустрічі між представниками Свободи та Націонал-демократичної партії Німеччини.

“Народний депутат України від партії Свобода Михайло Головко відвідав із дружнім візитом своїх колег із Націонал-демократичної партії Німеччини”, - сказав Шуфрич і додав: “Скажи мені, хто твій друг, і я скажу, хто ти”.

За словами Шуфрича, ця німецька партія є “маргінальною партією, яка не сприймається в німецькому суспільстві і вважається неофашистською”.

“Скажіть, будь ласка, що пов’язує сьогодні “свободівців” і неофашистів Німеччини? Бажання повторити події 30-40 років? Спробувати створити систему, яка знищувала людей?”, - сказав Шуфрич.