У Свободі пояснили зустріч з німецькими націоналістами
Представники партії Свобода пояснили, чому зустрічалися з членами німецької партії, яку Партія регіонів назвала “неофашистською”.
Як передає кореспондент УНІАН, під час брифінгу народний депутат від Свободи Михайло Головко, який був учасником візиту до Німеччини, пояснив, що візит відбувся у відповідь на неофіційне запрошення від Націонал-демократичної партії Німеччини, яка має своїх представників, зокрема, у різних місцевих радах країни.
“Вони звернулися до наших депутатів із Тернопільщини, а я представляю якраз Тернопільщину, (запросили - УНІАН) на дружній візит, щоб познайомитися, неофіційний візит”, - сказав він і додав, що у поїздці для обміну досвідом був разом із депутатами міськради.
Головко наголосив, що ця партія є офіційною і отримає від уряду Німеччини до 3 млн євро на свою партійну діяльність.
“Всі ті байки за фашистів, що розповідають, насправді не відповідають дійсності. І звинувачення, які цій партії закидали, вони виграли в суді. Німецький суд визнав офіційно їх легітимною (партією — УНІАН), і в межах закону їхню діяльність”, - сказав депутат від Свободи.
Головко також наголосив, що Свобода працює з усіма партіями в Європі.
Як повідомляв УНІАН, сьогодні, 5 червня, народний депутат від Партії регіонів Нестор Шуфрич висловив обурення проведенням зустрічі між представниками Свободи та Націонал-демократичної партії Німеччини.
“Народний депутат України від партії Свобода Михайло Головко відвідав із дружнім візитом своїх колег із Націонал-демократичної партії Німеччини”, - сказав Шуфрич і додав: “Скажи мені, хто твій друг, і я скажу, хто ти”.
За словами Шуфрича, ця німецька партія є “маргінальною партією, яка не сприймається в німецькому суспільстві і вважається неофашистською”.
“Скажіть, будь ласка, що пов’язує сьогодні “свободівців” і неофашистів Німеччини? Бажання повторити події 30-40 років? Спробувати створити систему, яка знищувала людей?”, - сказав Шуфрич.