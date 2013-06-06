Єфремов назвав умову, зя якої Янукович міг би виступити у ВР

Як передає кореспондент УНІАН, про це він сказав на брифінгу.

Єфремов наголосив, що опозиція вимагає виступу Президента України Віктора Януковича у Верховній Раді зі щорічним посланням. За його словами, такий виступ міг би бути «за умови, щоб його послухали, а не дико улюлюкали і кричали в залі під час виступу».

«Якщо така умова дотримуватиметься, то ми перші проситимемо Президента, щоб він прийшов до парламенту і виступив перед народними депутатами», - сказав Єфремов.

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При цьому він наголосив, що опозиція, вимагаючи негайного виступу Януковича в парламенті, чудово знає, що сьогодні Президент перебуває з офіційним візитом у Сербії, і «вимога, щоб сьогодні негайно він виступив, це заздалегідь нездійсненна вимога, це дурість».

Єфремов також розкритикував вимогу опозиції провести вибори в проблемних округах у жовтні 2013 року.

На його думку, опозиція «навмисно хоче зробити все для того, щоб до Вільнюського саміту не було виконано умову з приводу проведення виборів у спірних округах».

Єфремов назвав нездійсненними умови опозиції щодо відновлення роботи тимчасової слідчої комісії про порушення на парламентських виборах 2012 року, діяльність якої була припинена 5 червня. За його словами, комісія не виступила із звітом, тому її повноваження припинено.

Він вважає, що опозиція не має жодних підстав для того, щоб вимагати представництва в ЦВК. «Постановка питання дуже цікава. Хіба мало, що я хочу», - сказав Єфремов і зазначив, що потрібно спочатку змінити законодавство, внісши відповідні законопроекти, а не керуватися лише своїми бажаннями.

Єфремов також висловив здивування з приводу того, що опозиція вимагає знову розглянути питання денонсації Угоди між урядами СРСР і Кіпру про уникнення подвійного оподаткування доходів і майна, тоді як вчора дала лише 113 голосів під час голосування відповідних законопроектів.

Як наголосив Єфремов, сьогодні може відбутися виїзне засідання парламенту, якщо таке рішення прийме, зокрема, фракція Партії регіонів.

За його словами, на це засідання не будуть допущені представники опозиції, щоб вони не зривали засідання.

Єфремов також висловив сумнів, що на засідання можуть бути допущені представники ЗМІ, «оскільки це може призвести до того, що зайдуть представники опозиції й буде зірвано засідання».