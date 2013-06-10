У МВС визнали, що міліцейську «шишку» звільнили через події 18 травня

У Міністерстві внутрішніх справ України визнають, що сутички під час масових заходів 18 травня в Києві прискорили прийняття рішення про звільнення заступника начальника Головного управління МВС в Києві - начальника міліції громадської безпеки Олександра Пасльона з посади.

Як передає кореспондент УНІАН, про це сказав заступник міністра внутрішніх справ України з громадської безпеки Віктор Ратушняк, відповідаючи сьогодні на запитання журналістів у Києві.

“Він (Пасльон) написав рапорт (про звільнення в зв’язку з досягненням пенсійного віку - УНІАН) за тиждень до цього. На той день наказ ще не був підписаний міністром. Він працював по забезпеченню правопорядку. Ми могли або прийняти його рапорт, або сказати, що ще працюй, але ці події прискорили прийняття цього рішення”, - сказав Ратушняк.

Він також зазначив, що так само після подій 18 травня написав рапорт про звільнення і командир київського “Беркуту”. За словами Ратушняка, міліція провела службове розслідування і для прийняття рішення стосовно нього всі матеріали передано до органів прокуратури.

“Ми провели відповідне службове розслідування. Встановили, що співробітники міліції, які були поблизу від місця сутички, протягом 6-7 секунд приступили до дій, щоб роз’єднати учасників акції, але були й ті, що стояли і спостерігали. Відповідно, до цих працівників і їх керівників, які були разом з ними, а це керівники районних управлінь міліції, підготовлено наказ і притягнуто до дисциплінарної відповідальності.

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У свою чергу в.о. начальника УЗГ МВС України Сергій Бурлаков повідомив, що на даний час в рамках відкритого кримінального провадження проведено понад 250 процесуальних дій, допитано майже 200 свідків, долучено відповідні докази до справи.

“Якийсь свідок може з часом перетворитися на підозрюваного. А щоб ми не призначали винних і не зробили помилки, треба почекати. Як буде повний обсяг інформації і слідчий буде готовий до того, щоб це оприлюднити, ми це оприлюднимо”, - запевнив Бурлаков.

Як повідомляв УНІАН, 18 травня в Києві проходили акція опозиції «Вставай, Україно!» й антифашистський марш, організований Партією регіонів.

Під час акції опозиції відбулися сутички між прихильниками партії «Свобода» і молодиками в спортивних костюмах.

Біля будівлі Головного управління МВС в Києві на вулиці Володимирській молодчики спортивної статури побили журналістку «5-го каналу» Ольгу Сніцарчук і фотографа газети «Коммерсант» Владислава Соделя, які знімали бійку.

Содель зазначив, що міліція не втручалася в інцидент, хоча журналісти неодноразово просили правоохоронців захистити їх.

29 травня заступник начальника слідчого управління Головного управління МВС України в Києві Валерій Сімон повідомив, що до дисциплінарної відповідальності за бездіяльність під час сутичок на мітингу 18 травня притягнуть 15 працівників міліції.

30 травня начальник Головного управління МВС України в Києві Валерій Коряк звільнив з посади свого заступника - начальника міліції громадської безпеки Пасльона.

У Відділі зв’язків з громадськістю столичної міліції тоді підкреслили, що це звільнення жодним чином не пов’язано з подіями 18 травня.

Як зазначили у ВЗГ, Пасльон ще 16 квітня написав рапорт про звільнення і 21 травня він був підписаний начальником київської міліції. "Просто звільнення співпало із подіями 18 травня", - зазначили у столичному Главку.