Гурвіц придумав, як зняти мовну проблему у Верховній Раді

Народний депутат від «УДАРу» Едуард Гурвіц зареєстрував у Верховній Раді законопроект, яким пропонується внести зміни до Регламенту ВР, встановивши, що у разі виступу депутата російською чи іншими мовами національних меншин апарат ВР здійснює синхронний переклад такого виступу на державну мову з трансляцією перекладу в залі засідань парламенту.

Відповідний проект закону про внесення змін до деяких законодавчих актів України (щодо ведення пленарних засідань Верховної Ради України) розміщено на сайті ВР.

Законопроектом пропонується внести зміни до статей 2 та 32 Регламенту ВР. Зокрема, змінами до статті 2 Регламенту пропонується встановити, що засідання Верховної Ради ведуться державною мовою, з урахуванням положень Закону України "Про засади державної мовної політики", а у разі виступу промовця російською, іншими мовами національних меншин України, апарат Верховної Ради здійснює синхронний переклад такого виступу на державну мову із трансляцією перекладу у залі засідань ВР.

Змінами до статті 32 Регламенту Верховної Ради пропонується встановити, що додатковий час для виступу надається промовцям виключно за рішенням Верховної Ради, яке приймається за пропозицією головуючого на пленарному засіданні.

Крім того, зміною до статті 9 Закону України "Про засади державної мовної політики" пропонується встановити, що у разі виступу промовця іншою мовою, ніж державною, апарат ВР забезпечує переклад його виступу на державну мову.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Гурвіца, депутат, коментуючи свій законопроект, висловив думку, що український парламент переживає «найгірший період у своїй історії». «Вони (провладні депутати) і далі будуть демонстративно переходити з української на російську, провокуючи скандал, під прикриттям якого парламент вже майже втратив вплив на зовнішню політику країни. Навіть декларований владою, досить суперечливий євроінтеграційний вектор України - це не поступка здоровому глузду і тим більше опозиції, а всього лише тактичний хід влади», - сказав він і додав, що саме тому пропонує компроміс, який дозволяє зняти "мовну проблему" у ВР.

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За словами Гурвіца, проект, без шкоди для статусу державної мови, дає російськомовним депутатам можливість і час оволодіти нею в необхідному для парламентарія обсязі. Синхронний переклад виступів у сесійній залі, на відміну від ситуації з численними парламентськими комітетами і комісіями, технічно легко реалізувати, переконаний депутат.

«Я передбачаю заперечення, але переконаний – даний проект підтримають усі, хто дійсно зацікавлений в тому, щоб погасити штучно створений конфлікт і дозволити Верховній Раді функціонувати в нормальному режимі», - підкреслив він.