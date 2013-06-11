Польський експерт пояснив, як Квасневський використовує справу Тимошенко

Колишній Президент Польщі Олександр Квасневський намагається використати "справу Тимошенко" для збільшення свого політичного капіталу, а за його заявами про можливе звільнення екс-глави українського уряду може не бути жодних конкретних чи попередніх домовленостей.

На тему: ЗМІ дізналися, про що Кваснєвський і Кокс говорили з Януковичем

Таку думку кореспонденту УНІАН у Польщі висловив директор польсько-української фундації PAUCI Ян Пєкло, коментуючи нещодавню заяву Квасневського та неофіційні повідомлення про можливу згоду української влади звільнити Юлію Тимошенко.

Він звернув увагу на те, що Квасневський зараз створює свою політичну партію у Польщі та хоче стати політиком загальноєвропейського рівня, і тому для нього дуже важливо продемонструвати успіх у вирішенні "справи Тимошенко".

За словами Пєкло, Квасневський, котрий є дуже досвідченим політиком, міг відчути, що Президент України Віктор Янукович таки схильний до того, аби звільнити екс-главу уряду або заговорив публічно про такий шанс, аби створити додатковий натиск.

"Спочатку було слово. Не виключено, що і в цьому випадку чаша терезів перехилиться на те, аби випустити Тимошенко", - сказав експерт.

Він висловив думку, що Янукович хотів би збільшити свою популярність серед українців, що може бути досягнуто завдяки підписанню Угоди про асоціацію з Європейським Союзом та звільненню з ув’язнення найбільшого політичного конкурента.

Однак, за його словами, Президент України боїться непрогнозованості та неконтрольованості Тимошенко, діяльність якої може вплинути на його шанси переобратися на другий президентський термін під час виборів 2015 року.

"Найбезпечніше йому було б тримати Тимошенко весь час у тюрмі", - сказав він.

На думку експерта, на сьогодні жодного конкретного рішення в справі долі екс-прем'єра ще не ухвалено.

Співрозмовник агентства додав, що в середовищі польських експертів, які займаються українською тематикою, останнім часом не з’являлися нові неофіційні повідомлення про домовленість звільнити Тимошенко.

Як повідомляв УНІАН, нещодавно Квасневський підкреслив, що шанси на звільнення Тимошенко існують і переговори про це ведуться, проте в Європарламенті зобов'язалися не коментувати хід переговорів публічно.

"Деякі плани є, пропозиції були зроблені, тепер ми чекаємо реакції - і побачимо. ЄС визначив три умови, які необхідно виконати, щоб Угода про асоціацію з Україною могла бути підписана в листопаді цього року на саміті «Східного партнерства». Це - реформа правової системи, виборчого законодавства і справа Юлії Тимошенко. Здається, існує шанс, що до кінця вересня у цих трьох питаннях будуть досягнуті результати, які дозволять Євросоюзу стверджувати, що умови для підписання Угоди про асоціацію існують", - сказав Квасневський.