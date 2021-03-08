До складу об’єднання увійдуть депутатки від партії "Слуга народу", які працюють в парламенті та місцевих радах.

У партії «Слуга народу» створюють рух «Зе!Жінки» для впровадження політики рівності на національному та місцевому рівнях.

Про це повідомив голова партії Олександр Корнієнко.

“У межах руху «Зе!Жінки» депутати парламенту та місцевих рад, а також прихильники партії працюватимуть над посиленням політичної участі жінок, становленням рівних прав і можливостей в Україні та реалізацією національної політики з гендерної рівності, зокрема урядової програми «Партнерство Біарріц», ініційованої першою леді України”, – сказав він.

Як повідомила учасниця руху, народна депутатка від «Слуги народу» Марина Бардіна, «Зе!Жінки» – це об’єднання депутаток від партії «Слуга народу», які працюють в парламенті та місцевих радах задля реалізації політики рівності, збільшення жіночого представництва в політиці та втілення національної програми з гендерної рівності.

Яка ситуація з жінками у радах

У парламенті поточного скликання – найбільша кількість жінок за всі часи незалежності України - 20,8%.

Також на початку скликання депутати ухвалили новий Виборчий кодекс, де передбачена гендерна квота на виборах у розмірі 40%. Так, у кожній п’ятірці партійного виборчого списку мають бути як чоловіки, так і жінки (не менше двох кандидатів кожної статі).

У результаті на місцевих виборах збільшилась кількість обраних жінок до місцевих рад (обласні – 28,2%, районні – 33,7%, ради понад 10 тисяч виборців – 32,8%, ради до 10 тис. виборців – 41,6%.

Серед місцевих депутатів «Слуги народу» -40,3% жінок і 59,7% чоловіків.

Крім того, нагадується, що за ініціативи першої леді України Олени Зеленської уряд ухвалив рішення приєднатися до «Партнерства Біарріц» щодо становлення рівності чоловіків та жінок у різних сферах. Восени 2020 року Україна стала повноправною учасницею цієї програми, яку запровадили країни G7/

Йдеться про 5 напрямків: розвиток інклюзивного публічного простору, дружнього до сімей з дітьми та маломобільних груп населення; навчання дітей принципам рівності чоловіків та жінок у родині, кар’єрі, громадсько-політичному житті; запобігання насильству; зменшення розриву в оплаті праці жінок і чоловіків; збільшення можливостей для чоловіків піклуватися про дітей (соціальна відпустка для тата).

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Автор: Вікторія Токарєва