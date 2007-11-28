Подорожчання проїзду: у мерії кажуть одне, в оголошеннях – інше (фото)

12:58, 28 листопада 2007
Політика
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Скільки коштує поїздка у маршрутці?

Вартість проїзду в столичних маршрутках підвищитися не повинна. В усякому разі, найближчим часом.  Про це у вівторок, 27 листопада, заявив перший заступник голови КМДА Денис Басс.

Такі оголошення (ймовірна вартість проїзду варіюється залежно від маршруту) ось вже другий тиждень як ”тішать око” киян. Фото Сьогодні

За його словами, створена комісія з чиновників-транспортників і перевізників нині відпрацьовує можливий механізм компенсації збільшених витрат маршрутників з міського бюджету (подібно до того, як місто дотує громадський транспорт).

"Я не думаю, що мешканцям Києва варто переживати, що ціна зросте. У столиці цього не відбудеться", — завірив Басс. При цьому він зауважив, що у влади до перевізників зустрічні вимоги — згідно новим правилам перевезень, маршрутки мають бути місткими, двухдверними, справними, водії повинні чітко проходити медогляди і їздити не швидше, ніж 50 км/год.

Вчора, правда, маршрутники заявили "Сєгодня", що від вимог підвищити ціну на проїзд з 1 грудня поки не відмовляються.

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