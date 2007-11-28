Подорожчання проїзду: у мерії кажуть одне, в оголошеннях – інше (фото)

Вартість проїзду в столичних маршрутках підвищитися не повинна. В усякому разі, найближчим часом. Про це у вівторок, 27 листопада, заявив перший заступник голови КМДА Денис Басс.

За його словами, створена комісія з чиновників-транспортників і перевізників нині відпрацьовує можливий механізм компенсації збільшених витрат маршрутників з міського бюджету (подібно до того, як місто дотує громадський транспорт).

"Я не думаю, що мешканцям Києва варто переживати, що ціна зросте. У столиці цього не відбудеться", — завірив Басс. При цьому він зауважив, що у влади до перевізників зустрічні вимоги — згідно новим правилам перевезень, маршрутки мають бути місткими, двухдверними, справними, водії повинні чітко проходити медогляди і їздити не швидше, ніж 50 км/год.

Вчора, правда, маршрутники заявили "Сєгодня", що від вимог підвищити ціну на проїзд з 1 грудня поки не відмовляються.