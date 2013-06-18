Власенко здивований "хворобливими фантазіями" тюремників

Як передає кореспондент УНІАН, про це С.Власенко сказав журналістам перед харківською лікарнею, коментуючи повідомлення пенітенціарної служби.

«У захисту сьогодні не було проблем, щоб потрапити до Юлії Володимирівни. Я приїхав у ЦКЛ «Укрзалізниці» о 12.05, о 12.08 Юлія Володимирівна написала заяву і вони через 20 хвилин мене допустили. Я, чесно кажучи, був шокований і здивований цими двома заявами, ніби Тимошенко відмовилася – не відмовилася. Це якісь хворобливі фантазії Центрального апарату. Сьогодні, ще раз підкреслюю не було жодних проблем з доступом захисту до Юлії Володимирівни. Все було зроблено згідно закону», - підкреслив С.Власенко.

На цю тему: Тюремники кажуть, що Тимошенко знову не хоче бачитися із захисниками

Як повідомляв УНІАН, прес-служба Державної пенітенціарної служби України у своїй заяві зазначала, що екс-прем’єр-міністр Юлія Тимошенко, яка проходить курс лікування в ЦКЛ “Укрзалізниці” в Харкові, відмовляється від побачень із захисниками.

«ДПтС повідомляє, що з метою недопущення чергових провокацій, які останнім часом відбуваються навколо відвідування Ю.Тимошенко її захисниками, співробітники Качанівської виправної колонії поспілкувалися із засудженою на тему, чи має вона бажання сьогодні проводити зустрічі зі своїми захисниками у разі прибуття когось із них до ЦКЛ.

Співробітники установи поцікавилися цим питанням з урахуванням того факту, що останнім часом засуджена постійно відмовляється від таких зустрічей, ігноруючи законні вимоги щодо необхідності проведення таких зустрічей безпосередньо у кімнаті для побачень», - сказано у повідомленні.