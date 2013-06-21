Лише 183 депутати оприлюднили свої декларації

Як передає кореспондент УНІАН, такі дані були оприлюднені під час презентації результатів моніторингу представником неурядової організації (НУО) "Центр політичних студій" Віктором Тараном та членом громадського руху «Чесно» Інною Борзило.

Зокрема, 43 депутати надали активістам руху "Чесно" паперові копії даних документів. Відмовили - 7. «Але це втішні цифри, позаяк минулого року свої декларації оприлюднили лише 75 депутатів", - зазначила Борзило.

Із фракції "УДАР" декларацію подали 42 депутати, з "Батьківщини" - 60, Партії регіонів – 23, "Свободи" - 26. Рекордсменом із непрозорості виявилася КПУ, народні депутати якої станом на 17 травня подали тільки 2 податкових декларації, підсумувала вона.

В свою чергу, за даними НУО "Центр політичних студій", близько 1/3 голів обласних та районних державних адміністрацій проігнорували процедуру оприлюднення даного фінансового документу, або не надали їх копій моніторинговій групі.

За словами голови Комітету Верховної Ради з питань боротьби з організованою злочинністю та корупцією Віктора Чумака, реальні статки державних службовців не відповідають задекларованим. "Парламентарії або урядовці займаються антикорупційною діяльністю лише тоді, коли є зовнішній тиск", - зазначив він.

Коментуючи дані моніторингу, перший заступник голови Національного агентства України з питань державної служби Ігор Попов зауважив, що на сьогоднішній день не існує діючого механізму перевірки достовірності даних, які вказані у декларації посадовців, «подарунки та інші речі часто не декларують», зазначив, зокрема, він.

Попов також додав, що на сьогодні у чинному антикорупційному законодавстві відсутні реальні механізми притягнення до відповідальності. За його словами, штраф у розмірі 400 грн не є ефективним інструментом, який би спонукав парламентаріїв та держслужбовців сумлінно та вчасно подавати декларації.

Під час презентації активісти і журналісти понад 40 моніторингових НУО заявили про намір у рамках загальнонаціональної ініціативи із моніторингу відповідності стилю життя високопосадовців України задекларованим ними статкам "Декларації без декорацій" запустити у вересні спеціальний веб-сайт.

Вони наголосили, що чинне антикорупційне законодавство зобов'язує усіх службовців України декларувати не тільки свої прибутки і майно, але й будь-які одноразові витрати, що перевищують 80 тис. грн (до 2014 року - 150 тис. грн.).

Як повідомляв УНІАН, згідно з вимогами законодавства, депутати мали подати декларації до Апарату Верховної Ради до 1 квітня. Протягом 30 днів після подання декларації мали бути опубліковані в офіційних виданнях парламенту.