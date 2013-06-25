Головне за день: огляд топ-новин

Польський міністр: підписання асоціації України та ЄС під загрозою

Міністр закордонних справ Польщі Радослав Сікорський вважає, що підписання Угоди про асоціацію між Україною та ЄС є під загрозою, оскільки влада в Києві не провела необхідних реформ, яких вимагає Євросоюз.

На Чернігівщині водій наїхав на групу людей: 11 поранених

Водій легкового автомобіля ВАЗ-2171 не впорався з керуванням та здійснив наїзд на пішоходів, які стояли на узбіччі і очікували закінчення ремонту автобусу. Внаслідок ДТП 11 осіб з травмами різного ступеню тяжкості госпіталізовано.

Ставицький підтвердив, що Газпром блокує реверс газу в Україну через Словаччину

Відповідаючи на запитання журналістів, чи відповідає дійсності інформація про те, що "Газпром" блокує постачання газу через Словаччину, міністр сказав: "Остаточно я, може, і не прокоментую, але деякою мірою ця інформація вірна ".

«Велика вода» з Європи дійшла до України: Дунай підніметься до 1,3 метра

Рівень підйому води буде нижчий за небезпечні позначки на 60-80 см. При цьому найвищий підйом очікується біля міста Рені, де вода підніметься на 1,3 м.

На Ющенка подали до суду за заборону Дубині підписувати газові контракти

На екс-президента України Віктора Ющенка подали до суду за "переймання на себе компетенції Кабінету Міністрів і Міністерства палива та енергетики". При цьому речник Ющенка Ірина Ванникова заявила, що «судовий позов до Президента Віктора Ющенка, поданий юристом-киянином до Вищого адміністративного суду, є безграмотним втіленням нав’язливих прагнень опозиції перекласти відповідальність за наслідки газових контрактів з Росією».

Повернення українських альпіністів з Пакистану затримується через спорядження

Українські альпіністи затримуються у Пакистані через своє спорядження та особисті речі, що залишились на місці трагедії – біля гори Нангапарбат.

У капітана СБУ, який скоїв смертельне ДТП, примусово взяли кров на алкоголь

У співробітника СБУ, який 22 червня в Києві скоїв на автомобілі Infiniti ДТП, внаслідок якого загинули 2 осіб і 5 отримали травми, працівники прокуратури Центрального регіону України за рішенням суду примусово взяли зразки крові на наявність вмісту алкоголю.

Держборг України знизився на 1%

Загальна сума державного і гарантованого державою боргу України за травень 2013 року знизилася на 656 млн дол., або на 0,95% - до 68,579 млрд дол.

Путін відмовився видавати Сноудена США: «вереску багато, а шерсті мало»

Росія може видавати іноземців лише в ті країни, з якими укладені відповідні угоди, а з США такої угоди немає, заявив у вівторок російський президент Володимир Путін.