Головне за день: огляд топ-новин

Українська міліція вилучила сервери «ВКонтакте»

Працівники МВС України вилучили сервери соцмережі «ВКонтакте», розміщені в Києві. Прес-секретар ВКонтакте Георгій Лобушкін сказав, що сервери київського офісу ВКонтакте були орендованими і перебували не в самому офісі на Хрещатику. "Ми не знаємо, представники яких саме правоохоронних органів України вилучили сервери. Як це сталося - поки теж сказати складно. Ми вважаємо це суперечкою третьої сторони", - сказав Лобушкін.

ЗМІ дізналися, що Еквадор таки видав Сноудену транзитні документи (фото)

Телекомпанія Univision опублікувала копію транзитного документа, виданого Еквадором Едварду Сноудену. Документ на ім'я Сноудена, як повідомляється, був виданий ще 22 червня 2013 року. Тепер Сноуден, колишній співробітник ЦРУ, який ховається від влади США за оприлюднення таємниць роботи спецслужб, зможе приїхати в Еквадор для розгляду його прохання про надання політичного притулку.

У Грузії заарештували близько 30 високопосадовців з мерії та міськзборів Тбілісі

Серед затриманих - заступники мера Тбілісі Давид Нинидзе і Давид Алавідзе, голова адміністрації Глдані-Надзаладевского району Нодар Сандухадзе, співробітники Вахтанг Цагарєїшвілі, Мамука Гугешашвілі, а також керівник служби закупівель мерії Лексо Табуашвілі, керівник Фонду розвитку Тбілісі Давид Аваліані і заступник глави адміністрації Мтацміндського району столиці Дімітрі Чхеїдзе.

Яценюк у США говорив про санкції на зразок «списку Магнітського»

Сполучені Штати Америки можуть ввести санкції проти вищих посадовців України, якщо екс-прем’єр-міністр Юлія Тимошенко залишиться за гратами. Про це голова політради ВО “Батьківщина”, голова парламентської фракції “Батьківщина” Арсеній Яценюк заявив в інтерв’ю каналу “Голос Америки” в рамках свого робочого візиту до Вашингтона.

42% проти 31% - українці вибирають між ЄС і Митним союзом (опитування)

42% українців вважають, що вступ до Європейського Союзу має бути головним інтеграційним напрямом України. У той же час за вступ України до Митного союзу виступає 31% населения,13,5% вважають, що Україні не варто приєднуватися ні до ЄС, ні до МС.

Стан Нельсона Мандели критичний

Про крайнє погіршення стану Мандели зявила його старша дочка Маказіве. "Все може трапитися в будь-який момент", - сказала вона. Мандела на початку червня потрапив в госпіталь у Преторії з рецидивом легеневої інфекції. Раніше в четвер представник адміністрації чинного президента країни Джейкоба Зуми повідомив ЗМІ, що його стан погіршився за минулі дві доби.

3,4% українців повністю задоволені ситуацією в країні (опитування)

Найбільше людей не задовольняють низькі зарплати, пенсії, стипендії – 57,9% опитаних, високі ціни – 49,1%, низький рівень соціальних гарантій – 44,4%, а також корупція – 30,3%.

Поляки не знайшли слідів вибухівки на уламках літака Качинського

Польські експерти не виявили слідів вибухових речовин на уламках урядового літака Ту-154, що розбився 10 квітня 2010 року поблизу російського міста Смоленськ.

Діра в державному бюджеті зросла в 5 разів

Дефіцит державного бюджету України в січні-травні 2013 року, порівняно з січнем-травнем 2012 року, зріс у 5,05 раза – до 18,488 млрд грн.

Прибуток українських банків знизився на 42%

Прибуток банків України за підсумками січня-травня 2013 року становив 1,1 млрд грн, що на 42,11% менше від показника за аналогічний період 2012 року (1,9 млрд грн).