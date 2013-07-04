Президент Чехії прийняв запрошення Януковича

Як передає кореспондент УНІАН, про це Земан заявив на спільній прес-конференції з президентами Польщі, Словаччини, Угорщини та України після засідання глав держав Вишеградської четвірки.

За словами Земана, він задоволений запрошенням Президента Віктора Януковича у жовтні відвідати Україну.

“Я приїду за місяць до зустрічі у Вільнюсі. Сподіваюсь, що візит стане малою часткою долучення до євроінтеграції України”, - сказав Президент Чехії.