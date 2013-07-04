Президент Чехії прийняв запрошення Януковича
00:49, 04 липня 2013Політика
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Президент Чехії Мілош Земан планує у жовтні відвідати Україну з візитом.
Як передає кореспондент УНІАН, про це Земан заявив на спільній прес-конференції з президентами Польщі, Словаччини, Угорщини та України після засідання глав держав Вишеградської четвірки.
За словами Земана, він задоволений запрошенням Президента Віктора Януковича у жовтні відвідати Україну.
“Я приїду за місяць до зустрічі у Вільнюсі. Сподіваюсь, що візит стане малою часткою долучення до євроінтеграції України”, - сказав Президент Чехії.
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