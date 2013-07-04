В Раді опозиція оточила президію, більшість скандує «Фашисти!»

Як передає кореспондент УНІАН, це відбулося під час голосування за дострокове припинення повноважень члена Центральної виборчої комісії Володимира Шаповала, який очолює ЦВК.

На тему: Парламент достроково припинив повноваження Шаповала

Кілька депутатів також оточили керівництво парламенту.

У свою чергу представники більшості скандують: “Фашисти!”.

Голова Верховної Ради Володимир Рибак закликав опозицію зайняти свої місця і додав, що “бійки не буде”.

З оточеної опозицією трибуни виступає голова фракції “Батьківщина” Арсеній Яценюк.