Україна має два місяці, щоб припинити війну та відновити переговори, - президент Чехії

За словами політика, НАТО має підтримати Україну та продовжувати тиснути на Росію.

Україна має два місяці, аби відновити мирні переговори, інакше є ризик, що РФ посилить військові дії. Про це заявив президент Чехії Петр Павел в інтервʼю The Telegraph під час саміту НАТО.

За його словами, російський диктатор Володимир Путін може оголосити загальну мобілізацію після виборів, які повинні відбутися 20 вересня.

"Я вважаю, що у нас є вікно можливостей, щоб продовжувати тиснути й давати Росії чіткий сигнал про те, що ми готові розпочати переговори. У вересні в Росії відбудуться парламентські вибори. Президент Путін навряд чи оголосить мобілізацію до цього, але щойно вибори закінчаться, вікно можливостей звузиться", - наголосив Павел.

Відео дня

Президент Чехії додав, що союзники мають використати нинішній тиск на РФ, аби змусити її розпочати мирні перемовини в найближчі тижні.

"Наразі Росія має чимало внутрішніх проблем і викликів. Російська громадськість дедалі більше виступає проти війни. Президенту Путіну буде важко зберігати спокій у країні, і якщо цей тиск триватиме, якщо Україна й надалі зможе успішно вражати цілі в глибині російської території, це створить умови, за яких Росія буде більш схильною до переговорів", - вважає політик.

Павел зауважив, що НАТО має підтримати Україну та продовжувати тиснути на Росію, аби та приєдналася до мирних переговорів.

"Тому я вважаю, що ми маємо дійсно продовжувати чинити сильний тиск, надавати Україні все необхідне для успішної оборони, і водночас залучити всі дипломатичні навички, щоб переконати Росію в тому, що у неї немає іншого вибору, окрім як вести переговори… що вона може лише щось здобути в результаті переговорів, а не зазнати поразки, продовжуючи війну", - додав чеський лідер.

Також Павел наголосив, що потрібно докласти більше зусиль для збільшення виробництва ракет протиповітряної оборони.

"Наразі НАТО об’єднує попит усіх держав-членів, щоб надати ці цифри оборонній промисловості та мати хоча б загальне уявлення про обсяги виробництва та потреби з плином часу. На цей момент очевидно, що попит значно перевищує виробничі потужності", - сказав він.

Політик запропонував для НАТО "оборонну стратегію 3.0", яка б враховувала потреби альянсу в майбутньому. Її концепція передбачає створення 30-денних запасів дешевшої зброї з тривалим терміном зберігання.

Мирні переговори - останні новини

Раніше президент США Дональд Трамп заявляв, що Путін пом'якшив свої умови для закінчення війни проти України. Він наголосив, що очільник Кремля бажає закінчити війну, до того ж якомога швидше.

"Ми здійснюємо великий тиск на Путіна. Не думаю, що йому подобається те, що відбувається. Не думаю, що він у захваті від того, що відбувається. На Путіна чиниться великий тиск, щоб це зробити. На нього тиснуть усі, аби добитися цього", - сказав американський лідер.

Водночас міністр закордонних справ Фінляндії Еліна Валтонен відповіла, хто змусить Путіна припинити війну. За її словами, Україна цього року стала набагато сильнішою - не тільки у військовому, а й у фінансовому та політичному сенсі.

"Ми цьому дуже раді, адже в кінцевому підсумку ця війна має завершитися належним чином. А належне завершення означає повагу до суверенітету та територіальної цілісності України, а також до законного права українського народу на власне майбутнє як незалежної держави", - наголосила Валтонен.

Вас також можуть зацікавити новини: